Γιώργος Αλκαίος: Ο ψεύτικος λογαριασμός στο Instagram και τα χρήματα που ζητούσαν από followers

Ο Γιώργος Αλκαίος που σκηνοθετεί για πρώτη φορά την παράσταση «Ο Ημιυπαίθριος» στο θέατρο Coronet, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» και αναφέρθηκε στην απάτη που έγινε εις βάρος του στο Instagram λέγοντας:

«Άνοιξαν ψεύτικο λογαριασμό στο Instagram με το όνομά μου και έστελναν μηνύματα. Ήταν αστείος ο τρόπος γιατί ήταν τα ελληνικά της Γουαδελούπης. Έγραφαν, «σε ευχαριστώ που είσαι θαυμαστής μου, κι εγώ σε θαυμάζω το ίδιο και αν θέλεις να συναντηθούμε, βάλε 500 ευρώ εκεί». Εγώ αναρωτιέμαι, αυτοί οι σημαντικοί και μεγάλοι, που έχουν στα χέρια τους τον πλανήτη, δεν μπορούν να τελειώσουν αυτές τις καταστάσεις να μην υπάρχουν απάτες; Τόσο απλά. ‘Η τα αφήνετε γιατί έτσι πρέπει;».

Ο τραγουδιστής μίλησε και για την Eurovision και συγκεκριμένα ανέφερε: «Η συμμετοχή του Ακύλα είναι το «γιατί όχι;». Δηλαδή θυμάμαι που βλέπαμε την Ισπανία, δεν θυμάμαι πια χρονιά ήταν, που είχε πάει το «Μπάιλα τσικι τσικι». Και γιατί όχι;».

Σχολίασε όμως και την Marseaux λέγοντας ότι είναι πολύ καλή, όπως και ο Good Job Nicky. Όμως εξήγησε και την ένστασή του: «Ο Good Job Nicky είναι πολύ καλός καλλιτέχνης. Να ξεχωρίσω λίγο τη θέση μου γιατί μπορεί να βλέπει ο άνθρωπος, αλλά για μένα η Eurovision είναι μόνο ελληνική γλώσσα. Δεν το συζητώ».