Αλλάζει level η εφορία: Με νέα ηλεκτρονικά «όπλα» θα χτυπάει φοροδιαφυγή και «κόκκινες» οφειλές

Ενίσχυση και επέκταση των ψηφιακών εργαλείων, αξιοποίηση των στοιχείων για τις συναλλαγές στην αγορά, νέου τύπου διασταυρώσεις, δημιουργία προφίλ για κάθε φορολογούμενο και οnline καταλογισμό και είσπραξη του φόρου με στόχο την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων και κρουσμάτων φορο-κλοπής και απάτης προβλέπει ο στρατηγικός σχεδιασμός της ΑΑΔΕ για την περίοδο 2025-2029.

Παράλληλα θα υπάρξει «φακέλωμα» των οφειλετών και παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους σε πραγματικό χρόνο με αυτόματη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης σε περιπτώσεις στρατηγικών κακοπληρωτών ενώ αντίθετα θα επιβραβεύονται οι συνεπείς φορολογούμενοι.



Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην εξυπηρέτηση των πολιτών με ηλεκτρονική «περαίωση» των φορολογικών τους υποθέσεων και αυτόματη συμπλήρωση των εντύπων και των δηλώσεων καθώς και για την ενημέρωση σχετικά με τις υποχρεώσεις στην εφορία και τα χρονοδιαγράμματα για την εκπλήρωση τους.

Το κείμενο για το στρατηγικό σχεδιασμό την πενταετία 2025- 2029 που απέστειλε η ΑΑΔΕ στους κοινωνικούς φορείς για διαβούλευση περιλαμβάνει πέντε στρατηγικούς στόχους:

1ος στρατηγικός στόχος

Διαμόρφωση πλαισίου για εύκολη συμμόρφωση που προβλέπει:

Εξατομικευμένη πληροφόρηση

Αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων και ενημέρωση εντύπων και δηλώσεων

Ιστοσελίδα και πληροφοριακό σύστημα με επικαιροποιημένη πληροφόρησης για το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο

Προληπτικές δράσεις συμμόρφωσης με χρονικό περιθώριο συμμόρφωσης χωρίς επιβολή κυρώσεων

Δράσεις υποστήριξης στους φορολογούμενους για ενημέρωση και κατανόηση του νομοθετικού πλαισίου

Επιβράβευση συνεπών φορολογούμενων

Πολυκαναλική επικοινωνία και εξυπηρέτηση

Στοχευμένη πληροφόρηση σε συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων και επιτηδευματιών αναφορικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους

Καταγραφή αναγκών φορολογούμενων και παροχή αντίστοιχης πληροφόρησης

Μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των συναλλασσόμενων

Ολοκληρωμένες ψηφιακές διαδικασίες εξυπηρέτησης.

2ος στρατηγικός στόχος

Διευκόλυνση πολιτών και επιχειρήσεων και προστασία του κοινωνικού συνόλου μέσω:

Ψηφιοποίησης τελωνειακών και φορολογικών διαδικασιών Επιτάχυνσης διαδικασιών τελωνισμού

Επιτάχυνσης των επιστροφών

Κινήτρων σε συνεπείς φορολογούμενους

Εργαστηριακών ελέγχων και αναλύσεων

Ελέγχων νοθείας και αναλύσεων σε ενεργειακά προϊόντα, αλκοολούχα και τρόφιμα

Ελέγχων των υδάτων

3ος στρατηγικός στόχος

Αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας για εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών και εφαρμογή σύγχρονης στρατηγικής είσπραξης οφειλών

Αξιοποίηση και χρήση του διαδικτύου και της σύγχρονης τεχνολογίας για εντοπισμό κινδύνων μη συμμόρφωσης και προσδιορισμό αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης

Κεντρικός συντονισμός όλων των φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων

Αναδιοργάνωση δομών και διαδικασιών ελέγχου

Υλοποίηση μαζικών ψηφιακών διασταυρώσεων και αυτοματοποιημένων φορολογικών ελέγχων

Έμφαση στον έλεγχο των συνόρων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και του παρεμπορίου

Παρακολούθηση της διακίνησης των εμπορικών φορτίων στην επικράτεια

Ανάπτυξη προγνωστικών μοντέλων εντοπισμού παραβατικών συμπεριφορών

Διαστρωμάτωση και κλαδική ανάλυση φορολογούμενων και οφειλετών

Παρακολούθηση οφειλών σε πραγματικό χρόνο με άμεση λήψη μέτρων

Δημιουργία προφίλ με όλα τα διαθέσιμα δεδομένα για κάθε φορολογούμενο

Προσδιορισμό, καταλογισμό και είσπραξη του φόρου σε πραγματικό χρόνο μέσω της χρήσης ψηφιακών εφαρμογών (my Data, myProperty, διασύνδεση ταμειακών με POS)

Ολοκλήρωση ψηφιακού μετασχηματισμού

Εκσυγχρονισμός πληροφοριακών συστημάτων

Αξιοποίηση των δεδομένων και της τεχνολογίας σε κάθε επίπεδο λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο

Εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε σύγχρονες δεξιότητες και χρήση νέων τεχνολογιών.

4ος στρατηγικός στόχος

Επίτευξη υψηλών επιπέδων απόδοσης των υπηρεσιών μέσω της τεχνολογίας, των δεδομένων και του ανθρώπινου δυναμικού με:

Ενίσχυση εξωστρέφειας και συνεργασιών με ομοειδείς οργανισμούς για ανταλλαγή εμπειριών, καινοτομιών και βέλτιστων πρακτικών

Ανίχνευση και πρόληψη επιχειρησιακών και οργανωτικών κινδύνων

Μείωση διοικητικού κόστους μέσω εκσυγχρονισμών των δομών και ανασχεδιασμό των διαδικασιών

Προώθηση τη διαφάνειας και της ακεραιότητας σε όλες τις λειτουργίες

Καταπολέμηση κινδύνων διαφθοράς με ανασχεδιασμό των διαδικασιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

5ος στρατηγικός στόχος

Υιοθέτηση των αρχών του once only και του ενιαίου σημείου επαφής (Single Point of Contact (SPOC)) στην εξυπηρέτηση και τις λειτουργίες του Οργανισμού, ενίσχυση λογοδοσίας με δημοσιοποίηση στατιστικών και αποτελεσμάτων, ορθολογική και αποδοτική διαχείριση των πόρων και του πάγιου εξοπλισμού, μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στέγαση σε σύγχρονα βιοκλιματικά κτήρια.