Alpha Finance - AXIA Research: Πενταετής ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 6,2% της Aegean

Σε νέα έκθεση τους οι αναλυτές των Alpha Finance και AXIA Research εκτιμούν ότι η μετοχή της Aegean Airlines έχει σημαντικά περιθώρια ανόδου, δίνοντας τιμή στόχο στα €17,5 ανά μετοχή για το 2026, γεγονός που υποδηλώνει αναμενόμενη απόδοση 17% από τα τρέχοντα επίπεδα ή 22% συμπεριλαμβανομένου του μερίσματος από τα κέρδη του 2025.

Πενταετής ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 6,2% της Aegean

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η κερδοφορία της Aegean θα συνεχίσει να βελτιώνεται τα επόμενα χρόνια, με πενταετή ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 6,2% στο EBITDA και 6,5% στα καθαρά κέρδη. Οι εκτιμήσεις της σκιαγραφούν ένα ελαφρώς διαφοροποιημένο προφίλ σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις: το 2026 ενσωματώνουν ηπιότερη επίδοση, ενώ από το 2027 και εφεξής υποδηλώνουν ενισχυμένη δυναμική, με αναβάθμιση των καθαρών κερδών κατά 6,1% το 2027 σε σύγκριση με τις προγενέστερες εκτιμήσεις.

Οι Alpha Finance-ΑΧΙΑ Research διατηρούν τη σύσταση για «Αγορά», σημειώνοντας ότι παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει τα δύο τελευταία χρόνια με τον αυξημένο αριθμό ακινητοποιημένων αεροσκαφών λόγω των υποχρεωτικών επιθεωρήσεων στους κινητήρες GTF των A320neo, οι στρατηγικές πρωτοβουλίες και η μακροπρόθεσμη τοποθέτηση της Aegean δεν αποτυπώνονται ακόμη πλήρως στην αποτίμησή της, ιδιαίτερα σε σχέση με τις θετικές προοπτικές που αναμένονται από το 2027 και μετά, με την εν λόγω κατάσταση να εκτιμάται ότι θα έχει βελτιώθει αισθητά.

Η Aegean εκτιμάται ότι θα διατηρήσει ισχυρή ανταγωνιστική θέση, με σταθερά περιθώρια EBITDA στο 23% τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, το προβλεπόμενο ROE για το 2026, στο 25%, παραμένει ελκυστικό και υψηλότερο από αρκετές ομοειδείς εταιρείες.

Η ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών του ομίλου αναμένεται να στηρίξει σημαντικά τις αποδόσεις προς τους μετόχους, με τις μερισματικές αποδόσεις (6% τιμή ανά μετοχή το 2026) να εκτιμάτα

