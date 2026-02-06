Τράπεζα της Ελλάδος: Κάτω από το 4% η ψαλίδα επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων

Κάτω από το όριο του 4% υποχώρησε τον Δεκέμβριο του 2025 το επιτοκιακό περιθώριο, η διαφορά δηλαδή μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων, καθώς οι τράπεζες διατήρησαν αμετάβλητα τα επιτόκια καταθέσεων, μειώνοντας παράλληλα τα επιτόκια δανείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 3,93% από 4,34% τον Νοέμβριο του 2025. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,31%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 41 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,24%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε σταθερό στο 0,03%, ενώ το επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από επιχειρήσεις αυξήθηκε στο 0,10% από 0,08% τον προηγούμενο μήνα.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως ενός έτους από νοικοκυριά μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 1,09%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο από επιχειρήσεις ενισχύθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,72%.

Τι συμβαίνει με τις χορηγήσεις

Στο σκέλος των χορηγήσεων, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,62%. Τα καταναλωτικά δάνεια με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο κατέγραψαν σημαντική μείωση κατά 57 μονάδες βάσης, στο 10,57%.

Αντίθετα, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,44%.

Στα επιχειρηματικά δάνεια, το μέσο επιτόκιο χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,51%, ενώ το επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης στο 6,77%.

Παράλληλα, το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο υποχώρησε κατά 29 μονάδες βάσης στο 3,53%. Αντίθετα, αύξηση κατά 7 μονάδες βάσης σημείωσε το επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στο 4,23%.

Αναφορικά με τη διάρθρωση των επιτοκίων ανά ύψος δανείου, το μέσο επιτόκιο για δάνεια έως 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης στο 4,67%. Για δάνεια από 250.001 έως 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 4,23%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ υποχώρησε κατά 28 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,48%.