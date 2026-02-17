Τράπεζα της Ελλάδος: Ανάκληση άδειας λειτουργίας για την «Swiss Remit»

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ιδρύματος πληρωμών «Swiss Remit Europe Payment Institution S.A» από τις 10 Φεβρουαρίου 2026. Με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, η εταιρεία τίθεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, βάσει των προβλεπόμενων διατάξεων του υφιστάμενου χρηματοοικονομικού και εποπτικού πλαισίου.

Το νομικό πλαίσιο και η ειδική εκκαθάριση

Η ανάκληση της άδειας πραγματοποιήθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων, του άρθρου 13 του Ν. 4537/2018, του άρθρου 46 του Ν. 4557/2018 (σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες) και των άρθρων 145 και 153 του Ν. 4261/2014.

Κατόπιν της υπ’ αριθ. 563/1/10.02.2026 απόφασης της ΕΠΑΘ, το εν λόγω ίδρυμα πληρωμών τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Η απόφαση έχει ήδη δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 658/10.02.2026).