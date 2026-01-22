Στο 2,1% η ανάπτυξη, λέει η Τράπεζα της Ελλάδος - «Καμπανάκι» η λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης

Η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά και πάνω από την μεσοσταθμική ανάπτυξη της Ε.Ε ακόμη και μετά την λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης (RFF), δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας στο Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις και προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ το 2025 εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε σε 2,1%, ενώ και το 2026 προβλέπεται να διαμορφωθεί επίσης σε 2,1%, υπερβαίνοντας σημαντικά τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης της ευρωζώνης, ο οποίος, τη διετία 2025-2026, εκτιμάται σε 1,3%.

Έτσι, η χώρα ήταν, και παραμένει, σε τροχιά πραγματικής σύγκλισης με την ευρωζώνη. Oι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν και το 2026 με ρυθμό πάνω από 8,5%. Βασικότερη συνιστώσα της μεγέθυνσης αναμένεται να είναι η κατανάλωση, ενώ οι επενδύσεις και οι εξαγωγές θα συνεχίσουν να συμβάλλουν θετικά.

Πιο αναλυτικά, η ιδιωτική κατανάλωση το 2026 αναμένεται ότι θα αυξηθεί με ρυθμό περίπου 2,0%. Οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν το 2026 με ρυθμό λίγο πάνω από 8,5%, ενώ με το πέρας της περιόδου εφαρμογής του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) το 2026, ο ρυθμός αύξησής τους εκτιμάται ότι θα μετριαστεί. Εν τούτοις, αναμένεται ότι η υλοποίηση των επενδύσεων και οι διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με την περίοδο υλοποίησης του RRF θα έχουν δευτερογενείς επιδράσεις, επηρεάζοντας την οικονομική ανάπτυξη και μετά το 2026, όπως επίσης θα την επηρεάσουν θετικά και οι συνεχιζόμενες εισροές από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι άμεσες ξένες επενδύσεις, οι επενδύσεις των εγχώριων επιχειρήσεων σε κρίσιμους τομείς, όπως η ενέργεια, καθώς και το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με έμφαση στις υποδομές.

Υψηλότερη ανάκαμψη από την Ευρωζώνη

Η ελληνική οικονομία προβλέπεται να καταγράψει ρυθμούς ανάπτυξης στο 2%, υψηλότερους σε σύγκριση με τη ζώνη του ευρώ, και για τα δυο επόμενα έτη, 2027 και 2028. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς προβλέπεται να συνεχιστεί και μεσοπρόθεσμα η διαδικασία σύγκλισης του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας προς τα μέσα επίπεδα της ΕΕ, διαδικασία η οποία υπενθυμίζεται ότι διακόπηκε απότομα, κατά τη διάρκεια της κρίσης δημόσιου χρέους.

Οι κύριες κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής δραστηριότητας προβλέπεται ότι θα συνεχίσουν να είναι οι επενδυτικές δαπάνες, αν και σε χαμηλότερο βαθμό από την τριετία 2024-2026, καθώς και η ιδιωτική κατανάλωση, λόγω της αύξησης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος χάρη στην άνοδο της απασχόλησης και στη μείωση του πληθωρισμού. Από την άλλη πλευρά, ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών αναμένεται να επιταχυνθεί το 2027 και το 2028, ενώ των εισαγωγών να επιβραδυνθεί, λόγω της προβλεπόμενης βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας.