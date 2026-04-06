Αμρα Τζέκο: Από το Χόλιγουντ στην εξέδρα και το πλευρό του συζύγου της Έντιν

Στην αγκαλιά της συζύγου του γιόρτασε την πρόκριση της Βοσνίας στο Μουντιάλ, ο Έντιν Τζέκο.

Πάρα τους πανηγυρισμούς και το γιορτινό κλίμα, ο Βόσνιος δεν ξέχασε την γυναικά του τρέχοντας αμέσως να την φιλήσει μετά το τέλος του αγώνα με την Ιταλία που έστειλε την εθνική ομάδα της χωράς του στα τελικά του Μουντιάλ.

Το στιγμιότυπο έγινε viral και έφερε στο προσκήνιο την ιστορία την γνωριμία τους.

Πριν βρεθεί στο πλευρό του Τζέκο, η Άμρα Σίλαϊτζιτς έχτιζε μια επιτυχημένη καριέρα ως μοντέλο και ηθοποιός στο Λος Άντζελες.

Στα 16 της ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία κερδίζοντας τον έγκριτο διαγωνισμό Metropolitan Top Model, ο οποίος ήταν και η αρχή για την πλούσια καριέρα της. Επιπλέον, έχει εμφανιστεί σε βίντεο κλιπ του Ενρίκε Ιγκλέσιας, ενώ έχει συμμετοχή και σε αμερικάνικες σειρές, κάτι που άφησε πίσω της, ώστε να αφοσιωθεί στον σύζυγο της και τα παιδιά τους.

Όλα ξεκίνησαν όταν το 2011 η Άμρα γνωρίστηκε με τον Έντιν στην προετοιμασία της Μάντσεστερ Σίτι, όπου αγωνιζόταν τότε ο Βόσνιος στράικερ. Από τότε είναι παντού μαζί του, ακολουθώντας τον σε όλους τους ποδοσφαιρικούς σταθμούς της καριέρα του, όντας πλήρως αφοσιωμένη σε αυτόν.

Το 2016 παντρεύτηκαν και έχουν αποκτήσει 4 παιδιά, την Ούνα, τον Ντάνι, την Ντάλια και τη Χάνα. Η Άμρα έχει μια κόρη, τη Σοφία, από τον προηγούμενο γάμο της, την οποία απέκτησε με έναν Σέρβο επιχειρηματία.

Επίσης, η Άμρα είναι ενεργή σε φιλανθρωπίες με θέμα τα παιδιά, τις οικογένειες και τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, δείχνοντας την ευαισθησία και την κοινωνική της συνείδηση.

Η Άμρα Τζέκο στηρίζει τον άντρα της σε κάθε βήμα που κάνει στην καριέρα του και μαζί αποτελούν ένα απο τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.