Αν έχεις τύχη... 70χρονος πήδηξε από τον 4ο, σκότωσε 83χρονη κι εκείνος έζησε

Μία 83χρονη βρήκε τραγικό θάνατο όταν έπεσε πάνω της ένας 70χρονος γείτονάς της, που έκανε απόπειρα αυτοκτονίας πηδώντας από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας, στο Μιλάνο της Ιταλίας.



Η τραγωδία συνέβη το απόγευμα της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου, όταν ο άνδρας βγήκε στο μπαλκόνι και βούτηξε στο κενό. Εκείνη την ώρα περνούσε αμέριμνη η Φραντσέσκα Μάνο, με το σώμα του άνδρα να πέφτει πάνω της και να την καταπλακώνει.



Ο 70χρονος μεταφέρθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου με πολλαπλά κατάγματα, χωρίς ωστόσο να απειλείται η ζωή του.



Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που έσπευσαν στο σημείο, προσπάθησαν να σώσουν τη γυναίκα, αλλά ήταν ήδη αργά.

Ο άνδρας αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.



Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην αρχή, οι αστυνομικοί θεώρησαν πως επρόκειτο για διπλή αυτοκτονία ενός ζευγαριού, αλλά αργότερα διαπιστώθηκε πως δεν είχαν καμία σχέση μεταξύ τους.

Προειδοποιητικά σημάδια αυτοκτονίας

Οι δρόμοι προς την αυτοκτονία είναι πολλοί αλλά σχεδόν όλα τα άτομα που την πλησιάζουν έχουν φτάσει σε ένα στάδιο ανυπόφορης συναισθηματικής κατάστασης.



-Μιλάει συχνά για την αυτοκτονία: χρησιμοποιεί φράσεις όπως «μακάρι να μην είχα γεννηθεί», «θα είναι καλύτερα αν πεθάνω».

-Αναζητά φονικές μεθόδους: ψάχνει να βρει πρόσβαση σε όπλα, χάπια, μαχαίρια κτλ

-Εμμονή με το θάνατο: ασυνήθιστη εστίαση στον θάνατο και τη βία. Ενδεχομένως να υμνεί τον θάνατο μέσω ποιημάτων ή ζωγραφιών.

-Αίσθηση απελπισίας για το μέλλον: συναισθήματα ανικανότητας και εγκλωβισμού. Πεποίθηση ότι δεν θα αλλάξει τίποτα.

-Απέχθεια για τον εαυτό του: αισθήματα αναξιότητας, ενοχής, ντροπής και βάρους.

-Προγραμματισμός για το μέλλον: ρυθμίζει τις υποθέσεις του με την οικογένεια ή το στενό του περιβάλλον σαν να μην υπάρχει μέλλον.

-Αποχαιρετισμός: απρόσμενες επισκέψεις ή τηλεφωνήματα σε συγγενείς και φίλους, αποχαιρετώντας τους σαν να πρόκειται να μην τους ξαναδεί ποτέ.

-Κοινωνική απόσυρση: αποσύρεται από συγγενείς και φίλους και αυξάνει την κοινωνική του απομόνωση.

-Αυτοκαταστροφική συμπεριφορά: αυξημένη χρήση αλκοόλ, ναρκωτικών, απρόσεκτη οδήγηση κτλ. Ζει με έναν τρόπο σαν να εύχεται να πεθάνει.

-Ξαφνική αίσθηση ηρεμίας: μία ξαφνική αίσθηση ηρεμίας ή ευτυχίας μετά από έντονες περιόδους κατάθλιψης, μπορεί να σημαίνει ότι έχει αποφασίσει να αυτοκτονήσει.

Κέντρο Ημέρας για την πρόληψη της αυτοκτονίας

Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τη Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία με το νούμερο 1018. Η Γραμμή λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα και δέχεται κλήσεις από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο, από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, με αστική χρέωση. Οι κλήσεις είναι ανώνυμες και εμπιστευτικές.

Απευθύνεται σε:



-Ανθρώπους που σκέφτονται να αυτοκτονήσουν

-Ανθρώπους που έχουν αποπειραθεί να αυτοκτονήσουν στο παρελθόν

-Ανθρώπους με αυτοκαταστροφική συμπεριφορά

-Ανθρώπους που βιώνουν την απώλεια, ή ανησυχούν για κάποιο δικό τους άνθρωπο

Η Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία εντάσσεται από τον Απρίλιο του 2012 στο πλαίσιο του Κέντρου Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, το οποίο λειτουργεί από την ΚΛΙΜΑΚΑ, με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας. Στο Κέντρο Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, ειδικά εκπαιδευμένοι, επαγγελματίες ψυχικής υγείας αναλαμβάνουν την θεραπευτική αντιμετώπιση ατόμων που έχουν εκδηλώσει αυτοκτονική συμπεριφορά.



Ειδικότερα, παρέχονται οι κάτωθι υπηρεσίες:



-Ψυχιατρική και Ψυχοκοινωνική αξιολόγηση

-Διάγνωση και θεραπευτική προσέγγιση ψυχιατρικών διαταραχών

-Ατομικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις

-Ομαδικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις

-Παρέμβαση σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού και διαχείριση κρίσης

-Ψυχολογική Αυτοψία

-Ψυχοεκπαίδευση

-Survivors’ groups

Στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου η ΚΛΙΜΑΚΑ αναπτύσσει ένα σύνολο δράσεων εκπαίδευσης, ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης καθώς και ερευνητικό έργο, ενώ συμμετέχει, ως οργανωτικό μέλος, και εθνικός αντιπρόσωπος φορέας, στη Διεθνή Ένωση για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας (International Association for Suicide Prevention – IASP), φορέας ο οποίος αποτελεί το ανώτερο όργανο για την κατάρτιση στρατηγικών στον τομέα της πρόληψης αλλά και των ερευνητικών διαδικασιών, σε καθεστώς συνηγορίας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.