Η δράση έγινε υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υποδομών & Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη και στόχευσε στην ενίσχυση της πρόληψης και της οδικής ασφάλειας, ενόψει της περιόδου των Αποκριών και της Καθαράς Δευτέρας, μιας περιόδου αυξημένης κοινωνικής δραστηριότητας. Η Τροχαία εφαρμόζει κάθε χρόνο ενισχυμένα προληπτικά και ελεγκτικά μέτρα, καθώς η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου στο οδικό δίκτυο της χώρας.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της δράσης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Ι.ΚΤΕΟ, Κωνσταντίνος Βήκας, δήλωσε:

«Για εμάς, αυτή η δράση είναι και μια ανθρώπινη υπόσχεση, ένας ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του εκλιπόντος μέλους μας, του αγαπητού συνανθρώπου μας Σπύρου Κουρτέση, που χάθηκε πρόσφατα, άδικα, σε τροχαίο στην Κέρκυρα, υπό αυτές τις συνθήκες. Η μνήμη του μάς καλεί να δράσουμε. Η πρόληψη δεν είναι απλώς σύνθημα, αλλά ένα βαθύτερο ζήτημα προσωπικής ευθύνης και επιλογών του καθενός μας. Η κατανάλωση αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε μαζί.

Με τη δράση ΕΚΕ «Αν πιείς, καλύτερα συνοδηγός», ο Π.Σ.Ι.ΚΤΕΟ εγκαινιάζει, μαζί με τα μέλη του, μια νέα εποχή για τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ: πέρα από τον θεσμικό μας ρόλο στον τεχνικό έλεγχο, συμβάλλουμε έμπρακτα με δράσεις πρόληψης και οδικής ασφάλειας, υποστηρίζοντας ενεργά τη συστηματική προσπάθεια ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας συνολικά της Ελληνικής Κυβέρνησης και ειδικότερα τις πρωτοβουλίες των Υπουργείων Υποδομών & Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη. Με την πρόληψη και τον αυτοέλεγχο, με ένα Alco-Selftest (αλκοτέστ αυτοελέγχου), χτίζουμε γνώση και υπευθυνότητα πριν φτάσουμε στο στάδιο της καταστολής. Εκατοντάδες χιλιάδες οδηγοί κάθε χρόνο μπορούν, μέσα από τη δική μας επαφή μαζί τους, να υιοθετήσουν την κουλτούρα του αυτοελέγχου ως επιλογή ζωής και υπεύθυνης στάσης».