Ανάδρομος Ερμής από σήμερα έως και 20/3: Τι πρέπει να προσέξεις σύμφωνα με το ζώδιο σου;

Σημαντική αυτή η Πέμπτη για όλους μας, καθώς ο Ερμής ο πλανήτης της επικοινωνίας ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στο ζώδιο των Ιχθύων που θα έχει διάρκεια έως και τις 20 Μαρτίου! Καθυστερήσεις, αναβολές, μπερδέματα και απροσεξίες θα έχουν την τιμητική τους για το επόμενο διάστημα, καθώς η ανθρώπινη επικοινωνία θα είναι χαοτική και το ομιχλώδες τοπίο θα προκαλέσει διλήμματα, στασιμότητα και … λάθη απροσεξίας!

Η περίοδος που ανοίγεται μπροστά μας είναι ακατάλληλη για σημαντικές υπογραφές, σπουδαίες αγορές, ενάρξεις νέων επιχειρήσεων – συνεργασιών (αν θέλουμε να έχουν μία σταθερή ισχύ) ενώ σκόπιμο είναι να είμαστε πιο προσεχτικοί στα μετακινήσεις, στο όχημα και στα επικοινωνιακά λάθη που θα φέρουν αποκαλύψεις και καβγάδες! Δεν παύει όμως αυτή την περίοδο όλοι μας μπαίνουμε σε μία πιο νοσταλγική διάθεση ανασκόπησης, καθώς η σκέψη θα φιλτράρεται από το συναίσθημα φέρνοντας μετάνοια και την ανάγκη λύσεων σε ζητήματα που έχουν αφήσει αποτύπωμα στην ψυχή μας. Αρκετοί εκπρόσωποι του ζωδιακού μπορεί να νιώσουν έντονα την επιθυμία να αναβιώσουν μία επιθυμία – ή και σχέση του παρελθόντος, ή να βάλουν μπροστά κάποιο σχέδιο που είχε μείνει πίσω.

Διάβασε αναλυτικά τις ημερήσιες προβλέψεις σου και μάθε πώς θα επηρεάσει ο ανάδρομος Ερμής το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου.

Κριός – Ώρα για να ανασκόπηση

Από σήμερα Πέμπτη, ο Ερμής – ο πλανήτης της επικοινωνίας- ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στο ζώδιο του Ιχθύ. Αυτό για σένα αγαπητέ μου Κριέ σημαίνει ότι μπαίνεις σε μία περίοδο ανασκόπησης, αναλογισμού και υπαρξιακών αναζητήσεων του τύπου «ποιος είμαι, που πάω, τι κάνω»! Αναζητάς την βαθύτερη αλήθεια μέσα σου, μετανιώνεις για επιλογές σου, συγχωρείς ή και ζητάς συγνώμη εκεί που πρέπει! Αυτό που σου προτείνω να προσέξεις το επόμενο διάστημα είναι τις πληροφορίες που μεταφέρεις, γιατί εύκολα μπορεί να προκληθούν παρεξηγήσεις και κουτσομπολιά πίσω από την πλάτη σου – ιδιαίτερα στον επαγγελματικό σου χώρο-!

AstroTip: Είναι η στιγμή να αφήσεις πίσω σου τον εγωισμό και να εντοπίσεις τα λάθη του παρελθόντος που καλείσαι να διορθώσεις!

Ταύρος – Επαναπροσδιορισμός στόχων και φιλιών

Με τον Ερμή να ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στους Ιχθύες, Ταύρε μου, η προσοχή σου στρέφεται στον κοινωνικό σου κύκλο και στα μελλοντικά σου πλάνα. Είναι μια περίοδος που ίσως νιώσεις την ανάγκη να απομακρυνθείς από παρέες που δεν σε εκφράζουν πια ή να ξανασυναντήσεις πρόσωπα από το παρελθόν που είχατε χαθεί. Οι παρεξηγήσεις με φίλους είναι μέσα στο πρόγραμμα, καθώς τα λεγόμενά σου μπορεί να παρερμηνευθούν, γι' αυτό φρόντισε να είσαι σαφής και ξεκάθαρος. Επίσης, κάποια επαγγελματικά σχέδια ίσως χρειαστούν τροποποιήσεις πριν προχωρήσουν στην τελική τους ευθεία.

AstroTip: Μην βιαστείς να βγάλεις οριστικά συμπεράσματα για τους φίλους σου, άφησε τον χρόνο να δείξει ποιος αξίζει να μείνει πλάι σου!

Δίδυμοι – Επαγγελματικές εκκρεμότητες και εικόνα

Για σένα, Δίδυμε, ο ανάδρομος Ερμής –που είναι και κυβερνήτης σου– φέρνει ανακατατάξεις στον τομέα της καριέρας και της κοινωνικής σου καταξίωσης. Ίσως επανέλθουν στο προσκήνιο παλιές επαγγελματικές προτάσεις ή να χρειαστεί να διορθώσεις λάθη σε project που θεωρούσες τελειωμένα. Η επικοινωνία με τους ανωτέρους σου απαιτεί προσοχή, καθώς το κλίμα θα είναι ελαφρώς θολό και οι παρεξηγήσεις καραδοκούν. Είναι η κατάλληλη στιγμή να αναλογιστείς αν η πορεία που έχεις πάρει σε γεμίζει πραγματικά ή αν κυνηγάς μια εικόνα που δεν σου ταιριάζει πια.

AstroTip: Απόφυγε τις οριστικές δεσμεύσεις και τις υπογραφές σε νέα συμβόλαια αυτό το διάστημα. Προτίμησε την προετοιμασία!

Καρκίνος – Αναθεώρηση ιδεών και σχεδίων

Καρκίνε μου, ο ανάδρομος Ερμής σε επηρεάζει σε ένα πιο πνευματικό και φιλοσοφικό επίπεδο. Είναι η ιδανική περίοδος για να επανεξετάσεις κάποια σχέδια που αφορούν σπουδές, σεμινάρια ή ένα ταξίδι που είχε αναβληθεί στο παρελθόν. Ίσως πιάσεις τον εαυτό σου να αμφισβητεί κάποιες από τις πεποιθήσεις σου και να αναζητάς ένα βαθύτερο νόημα σε όσα συμβαίνουν γύρω σου. Πρόσεξε ιδιαίτερα τα διαδικαστικά και τα νομικά ζητήματα, καθώς οι καθυστερήσεις και τα λάθη σε έγγραφα είναι πολύ πιθανά. Η επικοινωνία με άτομα που βρίσκονται μακριά μπορεί να παρουσιάσει εμπόδια.

AstroTip: Εκμεταλλεύσου την περίοδο για να διαβάσεις, να μελετήσεις και να αναθεωρήσεις την κοσμοθεωρία σου με νηφαλιότητα!

Λέων – Εσωτερική κάθαρση και οικονομικά

Λιοντάρι μου, η ανάδρομη πορεία του Ερμή στους Ιχθύς αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές σου, φέρνοντας στην επιφάνεια απωθημένα και οικονομικές εκκρεμότητες. Είναι η ώρα να ασχοληθείς με ζητήματα που αφορούν τράπεζες, εφορίες ή κοινά πόρους με τον σύντροφό σου, καθώς μπορεί να ανακαλύψεις λάθη που απαιτούν διόρθωση. Συναισθηματικά, ίσως νιώσεις μια αναστάτωση και μια τάση να σκαλίζεις το παρελθόν και παλιές πληγές. Μην φοβηθείς να αντιμετωπίσεις τους φόβους σου· η περίοδος αυτή σου δίνει την ευκαιρία να κλείσεις οριστικά κύκλους που σε κρατούν πίσω.

AstroTip: Μην πάρεις ρίσκα με τα χρήματα τρίτων και δείξε υπομονή στις συναισθηματικές σου αναζητήσεις· η διαύγεια θα έρθει σύντομα!

Παρθένος – Σχέσεις κάτω από το μικροσκόπιο

Αγαπημένε μου Παρθένε, ο Ερμής ξεκινά την ανάδρομη πορεία του ακριβώς απέναντί σου, στον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών. Αυτό σημαίνει πως ήρθε η ώρα να επανεξετάσεις τον τρόπο που σχετίζεσαι με τους άλλους. Μην ξαφνιαστείς αν ένα πρόσωπο από το ερωτικό σου παρελθόν κάνει ξαφνικά την επανεμφάνισή του ή αν προκύψουν παρεξηγήσεις με τον μόνιμο σύντροφό σου για ζητήματα που θεωρούσες λυμένα. Είναι μια περίοδος που πρέπει να ακούς διπλά και να λες τα μισά από αυτά που σκέφτεσαι, καθώς τα λόγια σου μπορεί να παρερμηνευθούν εύκολα. Στις συνεργασίες σου, οι καθυστερήσεις θα είναι συχνές, αλλά θα σου δώσουν τον χρόνο να διορθώσεις κακοτεχνίες.

AstroTip: Μην βιαστείς να βγάλεις οριστικά συμπεράσματα για μια σχέση τώρα. Χρησιμοποίησε αυτό το διάστημα για να καταλάβεις τι ζητάς εσύ από τους άλλους!

Ζυγός – Αναδιοργάνωση στην καθημερινότητα

Ζυγέ μου, ο ανάδρομος Ερμής επηρεάζει τον τομέα της εργασίας σου και της φυσικής σου κατάστασης. Στο εργασιακό σου περιβάλλον μπορεί να επικρατήσει ένα μικρό χάος με χαμένα email, παρεξηγήσεις με συναδέλφους ή καθυστερήσεις σε προγραμματισμένα ραντεβού. Είναι όμως η χρυσή σου ευκαιρία να βάλεις σε τάξη εκκρεμότητες που είχες αφήσει στην άκρη και να αναθεωρήσεις το καθημερινό σου πρόγραμμα. Αν είχες παρεμελήσει κάτι που αφορά τον εαυτό σου (μία συνήθεια, μία εξέταση) τώρα είναι η στιγμή να την επαναφέρεις. Μην πιέζεις καταστάσεις που δεν προχωρούν, απλώς κάνε υπομονή.

AstroTip: Δώσε έμφαση στη λεπτομέρεια και μην αφήνεις τίποτα στην τύχη του. Η σωστή προετοιμασία θα σε σώσει από μελλοντικά μπερδέματα!

Σκορπιός – Ερωτική αναδρομή και δημιουργικότητα

Για σένα, Σκορπιέ μου, ο Ερμής αναδρομεί σε έναν πολύ ευχάριστο οίκο, αυτόν του έρωτα και της δημιουργίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι λείπουν τα μπερδέματα. Παλιοί έρωτες μπορεί να χτυπήσουν ξανά την πόρτα σου, προκαλώντας σου σύγχυση ή την ανάγκη για μια δεύτερη ευκαιρία. Αν ασχολείσαι με καλλιτεχνικά projects, ίσως νιώσεις ότι η έμπνευσή σου "κολλάει" ή ότι πρέπει να γυρίσεις πίσω και να αλλάξεις κάτι από την αρχή. Η επικοινωνία με τα παιδιά, αν είσαι γονιός, απαιτεί περισσότερη υπομονή, καθώς οι ασυνεννοησίες θα είναι καθημερινό φαινόμενο.

AstroTip: Απόλαυσε τις αναμνήσεις αλλά μην παίρνεις οριστικές αποφάσεις για την προσωπική σου ζωή πριν ο Ερμής επιστρέψει σε ορθή πορεία!

Τοξότης – Επιστροφή στις ρίζες και στο σπίτι

Τοξότη μου, ο ανάδρομος Ερμής στρέφει την προσοχή σου στα εν οίκω και στην οικογένεια. Ίσως χρειαστεί να ασχοληθείς με ζητήματα που αφορούν το σπίτι ως οίκημα (όπως μια παλιά βλάβη που επανέρχεται) ή να λύσεις παρεξηγήσεις με τους γονείς και τους οικείους σου. Είναι μια καλή περίοδος για να ανασύρεις όμορφες οικογενειακές αναμνήσεις, αλλά και να επεξεργαστείς εσωτερικά παράπονα που κρατούσες μέσα σου καιρό. Προσοχή χρειάζεται στις μετακομίσεις ή στις αγοραπωλησίες ακινήτων, καθώς μπορεί να υπάρχουν κρυφά ελαττώματα ή λάθη στα χαρτιά.

AstroTip: Αφιέρωσε χρόνο στη φροντίδα του προσωπικού σου χώρου και λύσε τις διαφορές με τους δικούς σου ανθρώπους με ηρεμία και κατανόηση!

Αιγόκερως – Επικοινωνιακά φρένα και μετακινήσεις

Αιγόκερέ μου, ο ανάδρομος Ερμής από το ζώδιο των Ιχθύων επηρεάζει άμεσα τον τομέα της επικοινωνίας σου και των καθημερινών σου επαφών. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να είσαι διπλά προσεκτικός με τα μηνύματα, τα email και τα λεγόμενά σου, καθώς οι παρεξηγήσεις με αδέρφια, γείτονες ή στενούς συνεργάτες θα είναι στο μενού των ημερών. Ίσως υπάρξουν καθυστερήσεις στις μετακινήσεις σου ή προβλήματα με το μεταφορικό σου μέσο και τις τεχνολογικές σου συσκευές. Είναι όμως η ιδανική στιγμή να ξαναπιάσεις μια ιδέα, ένα σεμινάριο ή ένα κείμενο που είχες αφήσει στη μέση και να το τελειοποιήσεις με τη σοβαρότητα που σε διακρίνει.

AstroTip: Σκέψου δύο φορές πριν πατήσεις το «αποστολή» και κάνε τακτικά back-up στα αρχεία σου για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο!

Υδροχόος – Αναθεώρηση αξιών και οικονομικών

Υδροχόε μου, ο Ερμής ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στον τομέα των οικονομικών σου και της αυτοπεποίθησής σου. Αυτό το διάστημα καλείσαι να επανεξετάσεις τον τρόπο που διαχειρίζεσαι το πορτοφόλι σου, αλλά και το πώς αξιολογείς τον ίδιο σου τον εαυτό. Ίσως υπάρξουν καθυστερήσεις σε πληρωμές που περίμενες ή να έρθουν στην επιφάνεια παλιές οφειλές που είχες ξεχάσει. Μην βιαστείς να κάνεις μεγάλες αγορές, γιατί μπορεί αργότερα να διαπιστώσεις ότι το αντικείμενο δεν ήταν αυτό που νόμιζες. Είναι η ώρα να δεις τι πραγματικά έχει αξία για σένα και να διορθώσεις λάθη του παρελθόντος στη διαχείριση των πόρων σου.

AstroTip: Απόφυγε τις οικονομικές συμφωνίες «κάτω από το τραπέζι» και εστίασε στο να κλείσεις τρύπες του προϋπολογισμού σου!

Ιχθύες – Πρωταγωνιστές στην αναδρομή

Αγαπημένο μου ψαράκι, ο Ερμής αναδρομεί στο δικό σου ζώδιο και εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής αυτής της περιόδου. Θα νιώσεις μια έντονη ανάγκη να αναθεωρήσεις τα πάντα: από την εμφάνισή σου μέχρι τους στόχους και τον τρόπο που σε βλέπουν οι άλλοι. Η σύγχυση μπορεί να είναι έντονη και ίσως δυσκολεύεσαι να βρεις τις κατάλληλες λέξεις για να εκφραστείς, με αποτέλεσμα να νιώθεις ότι δεν σε καταλαβαίνουν. Είναι μια βαθιά εσωτερική περίοδος όπου καλείσαι να διορθώσεις την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω και να λύσεις παλιές παρεξηγήσεις που σε βαραίνουν.

AstroTip: Μην παίρνεις σημαντικές αποφάσεις για αλλαγές στην εμφάνιση ή στη ζωή σου τώρα· άκουσε τη διαίσθησή σου και κάνε την αυτοκριτική σου με αγάπη!