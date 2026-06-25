Ανάδρομος Ερμής στον Καρκίνο: Τι φέρνει σε κάθε ζώδιο έως τις 24 Ιουλίου

Μπαίνουμε σε ένα διάστημα νοσταλγίας, αναθεωρήσεων, αναπολήσεων αλλά και επικοινωνιακών συγχύσεων από τις 30 Ιουνίου καθώς ο Ερμής, ο πλανήτης της σκέψης και της επικοινωνίας, θα κινείται φαινομενικά ανάδρομος στο ζώδιο του Καρκίνου έως και τις 24 Ιουλίου!

Ο «αγγελιοφόρος» των ειδήσεων, ο Ερμής κινείται σε φαινομενικά ανάδρομη πορεία 3-4 φορές το χρόνο και παρόλο που όλοι μας έχουν συνδυάσει αυτές τις χρονικές στιγμές του έτους, με «αναποδιές», στην ουσία είναι και τα κομβικά σημεία του έτους, που έχουμε την ευκαιρία να διορθώσουμε λάθη του παρελθόντος, να αναλογιστούμε σφάλματα, να επαναπροσδιορίσουμε τις σκέψεις μας, ή και να επανορθώσουμε για πράγματα που μπορεί να μην διαχειριστήκαμε σωστά!

Τι προσέχουμε τις περιόδους που ο Ερμής κινείται φαινομενικά ανάδρομος

Καθώς ο Ερμής κινείται φαινομενικά ανάδρομος, υπάρχουν γενικά κάποιες δραστηριότητες που συστήνεται αστρολογικά να προσέχουμε, να αποφεύγουμε ή ακόμα και να καθυστερούμε, αυτές είναι:

Υπογραφές σημαντικών εγγράφων – συμφωνητικών: Προσέχουμε όλες τις παραμέτρους και έχουμε υπόψη ότι κάποια πράγματα θα αναθεωρηθούν και θα τροποποιηθούν αργότερα. Αν θέλουμε μία συμφωνία να έχει ένα σταθερό πλαίσιο, καλό είναι να καθυστερήσουμε τις τελικές υπογραφές.

Σημαντικές αγορές: Αν θέλεις να κάνεις μία σημαντική αγορά ιδιαίτερα τεχνολογική (λάπτοπ, τηλεόραση, κινητό κλπ) ή αυτοκινήτου καλό είναι να το καθυστερήσεις και να κάνεις την αγορά σου καθώς ο Ερμής θα επιστρέψει σε ορθή φορά (δηλαδή μετά τις 24/7) γιατί όμως; Η αγορά σου μπορεί να αποδειχθεί ελαττωματική, να βγάλει βλάβες, ή να μην σταθεί καθόλου χρηστική. Καλό θα ήταν όμως ακόμα και στις μικρό – αγορές να λειτουργείς πιο προσεχτικά και συγκρατημένα.

Επενδύσεις – Μισθώσεις – Αγοραπωλησίες - Δάνεια: Συγκρατήσου, άφησε λίγο το χρόνο να σου δείξει τι σε ωφελεί, τι είναι επικερδές, αξιολόγησε προτάσεις και μην δεσμεύεσαι οικονομικά! Συγκεκριμένα μία μίσθωση ακινήτου με υπογραφή σε περίοδο ανάδρομου Ερμή, δεν θα έχει διάρκεια – κάτι θα αλλάξει στην πορεία – μία αγοραπωλησία μπορεί να καθυστερήσει να έχει θετική έκβαση, ένα δάνειο μπορεί να είναι δύσκολο να αποπληρωθεί!

Ταξίδια – Μετακινήσεις – Όχημα: Δεδομένου ότι διανύουμε καλοκαιρινή περίοδο και οι πρώτες εξορμήσεις έχουν ξεκινήσει να προγραμματίζονται και να γίνονται, θα χρειαστεί να τσεκάρεις δύο φορές τις κρατήσεις εισιτηρίων / ξενοδοχείου (κάτι μπορεί να παρερμηνευθεί, ή και να ξεχαστεί), να μην αμελείς το όχημά σου, αλλά να είσαι και πιο επιμελής και όχι απρόσεχτος στην οδήγηση, αλλά και στις δραστηριότητές σου για αποφυγή μικροατυχημάτων απροσεξίας.

Επικοινωνίες , Emails , Βλάβες: Οι επικοινωνιακές γκάφες έχουν την τιμητική τους με τον ανάδρομο Ερμή. Πριν στείλεις ένα σημαντικό email κάνε έναν εξονυχιστικό έλεγχο για τις πληροφορίες που προωθείς, για τον αποστολέα που συμπληρώνεις. Παράλληλα, είναι χρήσιμο να είσαι προσεχτικός σε βλάβες που μπορεί να δημιουργηθούν στο κινητό, στον υπολογιστή, στις ηλεκτρολογικές συσκευές του σπιτιού, αλλά και σε πράγματα που μπορεί να ξεχάσεις και να παραλείψεις (πχ τον θερμοσίφωνα, το μάτι της κουζίνας, την πόρτα της εισόδου αν την κλείδωσες)

Το πρόγραμμα και τα ραντεβού σου: Η αναβολή και η καθυστέρηση είναι μέρος της καθημερινότητας τις περιόδους όπου ο Ερμής είναι φαινομενικά ανάδρομος. Επομένως προσπάθησε να είσαι πιο ευέλικτος και προσαρμόσιμος στα ξαφνικά στραβάδια της καθημερινότητας και διατήρησε ένα καλό οργανωτικό πλάνο για τις δραστηριότητές σου, διατηρώντας εναλλακτικές λύσεις.

Τι θα φέρει ο Ανάδρομος Ερμής από τον Καρκίνο;

Ο Καρκίνος είναι ένα ζώδιο που είναι άμεσα συνδεδεμένο με το παρελθόν, τις μνήμες, τις βάσεις μας, την οικογένεια, τις δομές μας. Καθώς ο Ερμής κινείται φαινομενικά ανάδρομος στον υδάτινο εκπρόσωπο του παρορμητικού σταυρού τον Καρκίνου, παρατηρούμε τα εξής:

Συχνές παρεξηγήσεις και ξαφνικά ξεσπάσματα σε παράπονα που ήταν εδώ και καιρό συσσωρευμένα.

Ενδοοικογενειακές εντάσεις για ζητήματα που έχουν μεσολαβήσει και στο παρελθόν και δεν έχουν ξεπεραστεί! Ασυμφωνίες με τα πρόσωπα που υπάρχει οικογενειακός ή συναισθηματικό σύνδεσμος! Δυνατότητα επίλυσης καταστάσεων του χτες.

Βλάβες στο χώρο του σπιτιού

Επικοινωνίες με πρόσωπα του παρελθόντος

Επανενώσεις με πρόσωπα που έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο στο παρελθόν (μπορεί να υπάρξει μία επανασύνδεση με πρόσωπο της οικογένειας, της παρέας ή ακόμα και της αισθηματικής ζωής , όπου υπήρχε χάσμα το προηγούμενο διάστημα)

Επιστροφή σε μέρη ή και σε συνήθειες του χτες. Πολλοί αυτό το διάστημα θα ταξιδέψουν σε μέρος που τους ξυπνά μνήμες του παρελθόντος, ή θα θελήσουν να εντάξουν στο πρόγραμμά τους μία παλιά δραστηριότητα

Νοσταλγία, αναπόληση, αυξημένος συναισθηματισμός ή και αναβίωση παλιών καταστάσεων

Συζητήσεις για ακίνητα, μετακομίσεις ή κληρονομικά ζητήματα που είναι σε εκκρεμότητα. Καθυστερήσεις σε έγγραφα που αφορούν κατοικίες και περιουσιακά θέματα

Αποκαλύψεις οικογενειακών μυστικών ή πληροφοριών που αγνοούσαμε

Ευκαιρία να διορθώσουμε λόγια που πλήγωσαν ή πληγές που έμειναν ανοιχτές

Επαναξιολόγηση συναισθημάτων, σχέσεων και αναθεώρηση που αφορά τι από το παρελθόν, μπορεί να συντηρηθεί στο παρόν και να έχει εξέλιξη στο μέλλον!

Ποια ζώδια επηρεάζονται άμεσα από τον Ανάδρομο Ερμή στον Καρκίνο;

Οι Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι είναι οι εκπρόσωποι του ζωδιακού που θα βιώσουν πιο έντονα την ανάδρομη πορεία του Ερμή. Παράλληλα οι Δίδυμοι και οι Παρθένοι, που έχουν ως κυβερνήτη πλανήτη τους τον Ερμή, τις χρονικές περιόδους που ο Ερμής κινείται φαινομενικά ανάδρομος, έχουν αρκετές επικοινωνιακές δυσκολίες. Σημαντικό: Αν έχεις γεννηθεί σε περίοδο όπου ο Ερμής ήταν φαινομενικά ανάδρομος, τότε σου είναι πολύ πιο εύκολο να βάλεις μπροστά σχέδια, να πάρεις αποφάσεις ή και να έχεις εξελίξεις σε κάθε σου επικοινωνιακό βήμα!

Ποιες εξελίξεις θα φέρει ο Ανάδρομος Ερμής από τον Καρκίνο σε κάθε ζώδιο:

Κριός: Με τον Ανάδρομο Ερμή από το ζώδιο του Καρκίνου ξυπνούν μέσα σου οι θύμησες, αναβιώνεις το παρελθόν, είσαι ευσυγκίνητος αρκετά και επαναπροσδιορίζεις τι είναι για σένα ασφάλεια, σταθερότητα, σπίτι, οικογένεια! Προσοχή σε βλάβες στο χώρο του σπιτιού αλλά και σε οικογενειακές συζητήσεις που μπορεί να προκληθεί διαφωνία. Συνειδητοποιείς τι έφταιξε στο παρελθόν, κάνεις τον απολογισμό σου και προσπαθείς να βρεις την ισορροπία μέσα σου! Ζητήματα που αφορούν το σπίτι, το ακίνητο, την οικογενειακή περιουσία, αναμένεται να απασχολήσουν αυτή την περίοδο!

Ταύρος: Ο Ερμής ανάδρομος από τον οίκο του ωροσκοπίου σου που αντιπροσωπεύει την σκέψη, τη νόηση, τις επικοινωνίες, σε βοηθά να επαναπροσδιορίσεις αποφάσεις φίλε μου Ταύρε! Γυρνάς στο χθες, αλλάζεις τρόπο σκέψης, επικοινωνείς με πρόσωπα του παρελθόντος, ή κάνεις και μία κοντινή μετακίνηση σε μέρος που σου ξυπνά αναμνήσεις. Δείξε προσοχή και επιμέλεια στο μεταφορικό μέσο, στην οδήγηση, στις επικοινωνίες – συζητήσεις με αδέρφια, στα καβγαδάκια με γείτονες ενώ συγκράτησε τον εαυτό σου από παρορμητικές αποφάσεις!

Δίδυμοι: Ο Ανάδρομος Ερμής από το ζώδιο του Καρκίνου στρέφει το ενδιαφέρον σου σε ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά, τις αξίες και τις προσωπικές σου προτεραιότητες. Μπαίνεις στη διαδικασία να επανεξετάσεις έσοδα, έξοδα, συμφωνίες και επιλογές που έκανες τους προηγούμενους μήνες. Είναι πολύ πιθανό να υπάρξει επιστροφή μιας οικονομικής εκκρεμότητας, καθυστέρηση σε πληρωμή ή επανεξέταση μίας οικονομικής πρότασης. Παράλληλα, συνειδητοποιείς τι πραγματικά αξίζει για σένα και τι δεν σε εκφράζει πλέον. Προσοχή χρειάζεται σε αγορές, οικονομικές δεσμεύσεις και συμφωνίες που βασίζονται σε υποσχέσεις. Αυτή η περίοδος σε βοηθά να βάλεις σε τάξη τις προτεραιότητές σου και να αποκτήσεις πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πώς θέλεις να διαχειριστείς τους πόρους και τις δυνατότητές σου στο μέλλον.

Καρκίνος: Ο Ανάδρομος Ερμής πραγματοποιείται στο δικό σου ζώδιο και φέρνει στο προσκήνιο προσωπικά ζητήματα που είχες αφήσει πίσω. Επανεξετάζεις αποφάσεις, σχέσεις, επιλογές και στόχους που αφορούν άμεσα εσένα και την πορεία σου. Το παρελθόν επιστρέφει με διάφορους τρόπους, είτε μέσα από ανθρώπους είτε μέσα από καταστάσεις που σε καλούν να δεις τα πράγματα διαφορετικά. Η περίοδος αυτή σε κάνει περισσότερο εσωστρεφή, αναλυτικό και συναισθηματικό. Είναι πιθανό να αλλάξεις γνώμη για κάτι που θεωρούσες δεδομένο ή να θελήσεις να διορθώσεις λάθη και παραλείψεις. Πρόσεξε παρεξηγήσεις, καθυστερήσεις, λανθασμένες εκτιμήσεις και βιαστικά συμπεράσματα. Ο ανάδρομος Ερμής σου δίνει την ευκαιρία να ξαναβρείς τον εαυτό σου και να κατανοήσεις βαθύτερα τι πραγματικά θέλεις από τους ανθρώπους και τη ζωή σου.

Λέων: Με τον Ανάδρομο Ερμή από το ζώδιο του Καρκίνου ενεργοποιείται ένας πιο κρυφός και εσωτερικός τομέας της ζωής σου. Σκέψεις, αναμνήσεις, απωθημένα και γεγονότα του παρελθόντος επιστρέφουν για να τα επεξεργαστείς και να τα κατανοήσεις καλύτερα. Μπορεί να μάθεις πληροφορίες που μέχρι τώρα αγνοούσες ή να αποκαλυφθούν παρασκηνιακές καταστάσεις που σε αφορούν. Η διαίσθησή σου γίνεται πιο έντονη, όμως χρειάζεται να αποφύγεις τα σενάρια και τις βιαστικές υποθέσεις. Παράλληλα προφύλαξε τα μυστικά σου και διατήρησε αποστάσεις ασφαλείας, από ανθρώπους που φθείρουν την ψυχολογία σου ή που μπορεί να σε κουτσομπολεύουν ή να μην έχουν αγνές προθέσεις! Φρόντισε με αγάπη εσένα, ξεκουράσου, προσπάθησε να αποφύγεις την τάση να τα κρατάς όλα μέσα σου προκειμένου να μην δυσαρεστήσεις. Είναι μια εξαιρετική περίοδος για εσωτερική δουλειά, απολογισμό και συναισθηματική αποφόρτιση. Κλείνεις κύκλους που έχουν ολοκληρώσει τον σκοπό τους και προετοιμάζεσαι για ένα νέο ξεκίνημα που θα ακολουθήσει μόλις ο Ερμής επανέλθει σε ορθή πορεία και περάσει τον Αύγουστο στο ζώδιο σου!

Παρθένος: Ο κυβερνήτης του ζωδίου σου, ο Ερμής, κινείται ανάδρομος από το ζώδιο του Καρκίνου και σε καλεί να επανεξετάσεις στόχους, φιλίες, συλλογικές συνεργασίες και σχέδια που είχες κάνει για το μέλλον. Πρόσωπα από το παρελθόν μπορεί να επιστρέψουν στη ζωή σου, ενώ δεν αποκλείεται να επανασυνδεθείς με φίλους ή συνεργάτες που είχες απομακρύνει. Κάποια σχέδια καθυστερούν ή αλλάζουν πορεία, δίνοντάς σου όμως την ευκαιρία να διαπιστώσεις ποια αξίζουν πραγματικά να συνεχιστούν. Προσοχή χρειάζεται σε παρεξηγήσεις μέσα σε ομάδες, συλλόγους ή επαγγελματικούς κύκλους. Αυτή η περίοδος σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις ποιοι άνθρωποι μπορούν να σταθούν δίπλα σου και ποιοι δεν έχουν πλέον θέση στα μελλοντικά σου σχέδια.

Ζυγός: Ο Ανάδρομος Ερμής από το ζώδιο του Καρκίνου επηρεάζει άμεσα τα επαγγελματικά σου, τη δημόσια εικόνα σου και τους στόχους καριέρας που έχεις θέσει. Επιστρέφουν στο προσκήνιο επαγγελματικές υποθέσεις που είχαν μείνει ανολοκλήρωτες, ενώ είναι πιθανό να επανέλθει μια παλιά συνεργασία ή πρόταση. Η επικοινωνία με ανωτέρους χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς μπορεί εύκολα να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις ή καθυστερήσεις. Παράλληλα, μπαίνεις στη διαδικασία να αξιολογήσεις αν η πορεία που ακολουθείς επαγγελματικά εξακολουθεί να σε εκφράζει. Ο απολογισμός που κάνεις τώρα θα σε βοηθήσει να πάρεις πιο σωστές αποφάσεις όταν ο Ερμής επιστρέψει σε ορθή πορεία.

Σκορπιός: Με τον Ανάδρομο Ερμή από το ζώδιο του Καρκίνου επανέρχονται στο προσκήνιο θέματα που συνδέονται με ταξίδια, σπουδές, νομικές υποθέσεις, εκπαίδευση ή σχέδια που αφορούν το εξωτερικό. Είναι πιθανό να θελήσεις να επιστρέψεις σε έναν τόπο που αγαπάς ή να επικοινωνήσεις με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά σου. Παράλληλα, αλλάζεις τρόπο σκέψης σε σημαντικά ζητήματα ζωής και αναθεωρείς πεποιθήσεις που μέχρι πρόσφατα θεωρούσες αδιαπραγμάτευτες. Πρόσεξε καθυστερήσεις σε μετακινήσεις, έγγραφα, ταξιδιωτικά σχέδια ή νομικές διαδικασίες. Ο ανάδρομος Ερμής σε βοηθά να δεις μια κατάσταση από διαφορετική οπτική και να κατανοήσεις βαθύτερα το νόημα μιας εμπειρίας που σε σημάδεψε.

Τοξότης: Ο Ανάδρομος Ερμής από το ζώδιο του Καρκίνου φέρνει στο προσκήνιο οικονομικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές εκκρεμότητες που δεν έχουν ακόμη κλείσει τον κύκλο τους. Επανέρχονται ζητήματα που αφορούν κοινά οικονομικά, οφειλές, δάνεια, κληρονομικά ή οικονομικές συμφωνίες με τρίτους. Παράλληλα, μπαίνεις σε μια βαθύτερη διαδικασία αυτογνωσίας και αντιλαμβάνεσαι καλύτερα τα κίνητρα που κρύβονται πίσω από τις επιλογές σου. Κάποια μυστικά μπορεί να αποκαλυφθούν ή να έρθουν πληροφορίες που μέχρι τώρα αγνοούσες. Πρόσεξε οικονομικές συναλλαγές και βιαστικές αποφάσεις που αφορούν χρήματα τρίτων. Η περίοδος αυτή σε βοηθά να κλείσεις εκκρεμότητες του παρελθόντος και να απελευθερωθείς από βάρη που κουβαλάς εδώ και καιρό.

Αιγόκερως: Ο Ανάδρομος Ερμής από το ζώδιο του Καρκίνου επηρεάζει άμεσα τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου, φέρνοντας στο προσκήνιο πρόσωπα και καταστάσεις που νόμιζες ότι είχαν ολοκληρωθεί. Είναι πιθανό να υπάρξει επικοινωνία με έναν πρώην σύντροφο, επαναπροσέγγιση με έναν συνεργάτη ή ανάγκη να συζητηθούν εκ νέου θέματα που είχαν μείνει ανοιχτά. Παράλληλα, επανεξετάζεις τη στάση σου απέναντι στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα σου και αντιλαμβάνεσαι πιο καθαρά ποιοι ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες σου. Προσοχή χρειάζεται σε παρεξηγήσεις, λανθασμένες υποσχέσεις και καθυστερήσεις σε συμφωνίες ή συνεργασίες. Ο ανάδρομος Ερμής σου δίνει την ευκαιρία να διορθώσεις όσα δεν λειτούργησαν σωστά και να βάλεις πιο υγιείς βάσεις στις σημαντικές σου σχέσεις.

Υδροχόος: Με τον Ανάδρομο Ερμή από το ζώδιο του Καρκίνου στρέφεις το ενδιαφέρον σου στην καθημερινότητα, την εργασία και τις υποχρεώσεις σου. Επανέρχονται επαγγελματικές εκκρεμότητες, καθυστερημένες υποθέσεις ή ζητήματα που απαιτούν αναδιοργάνωση. Ίσως χρειαστεί να επανεξετάσεις τον τρόπο που εργάζεσαι ή να διορθώσεις λάθη που έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Προσοχή χρειάζεται σε παρανοήσεις με συναδέλφους, χαμένα έγγραφα, λανθασμένες πληροφορίες, αναβολές και ασυνέπειες στο πρόγραμμα ή προβλήματα τεχνικής φύσεως. Παράλληλα, το σώμα σου σού στέλνει μηνύματα ότι χρειάζεσαι περισσότερη ξεκούραση και καλύτερη φροντίδα. Είναι η κατάλληλη περίοδος για να βελτιώσεις συνήθειες, να οργανώσεις καλύτερα τον χρόνο σου και να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες που σε κουράζουν εδώ και καιρό.

Ιχθύες: Ο Ανάδρομος Ερμής από το ζώδιο του Καρκίνου φέρνει επιστροφές, αναμνήσεις και εξελίξεις στον τομέα του έρωτα, της δημιουργικότητας και της προσωπικής σου έκφρασης. Ένας παλιός έρωτας μπορεί να επανεμφανιστεί ή να ξυπνήσουν μέσα σου συναισθήματα που πίστευες ότι είχες αφήσει πίσω. Παράλληλα, επανεξετάζεις δημιουργικά σχέδια, χόμπι ή προσωπικά εγχειρήματα που είχαν μείνει στη μέση. Αν έχεις παιδιά, ζητήματα που τα αφορούν μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο και προσοχή. Πρόσεξε παρεξηγήσεις στην ερωτική ζωή, βιαστικές εξομολογήσεις ή εξιδανικεύσεις καταστάσεων που δεν είναι ακριβώς όπως φαίνονται. Ο ανάδρομος Ερμής σε βοηθά να ανακαλύψεις ξανά τι σε κάνει πραγματικά χαρούμενο και να δώσεις δεύτερη ευκαιρία σε κάτι που αξίζει να συνεχιστεί.