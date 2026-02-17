Αναγνώριση δια στόματος Παπασταύρου

Η μεγάλη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και την κοινοπραξία Chevron-HELLENiQ Energy μπορεί για εμάς τους πολλούς να μην έχει κάποιο εξόφθαλμο αποτέλεσμα στην καθημερινότητά μας αλλά το σύντομο μέλλον θα δείξει τι σημαίνει για τη χώρα αυτή η ενεργειακή και γεωστρατηγική αναβάθμιση.

«Υπήρχε πάντα στρατηγική αλλά απουσίαζε ο πραγματικός δυναμισμός» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή των υπογραφών στο Μέγαρο Μαξίμου.

Και αυτή τη στρατηγική, στην οποία αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνώρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας ευθέως και ανοιχτά για όσα είχαν προηγηθεί μέχρι την τελική συμφωνία.

«Η συμφωνία ξεκίνησε από το 2011 και το νόμο Μανιάτη, προχώρησε με την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου και ευτυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπονόμευσε το έργο» σημείωσε ο κ. Παπασταύρου ευχαριστώντας και τους προκατόχους του (Μανιάτη, Σκρέκα, Σκυλλακάκη και Σδούκου), οι οποίοι ήταν παρόντες στην εκδήλωση.