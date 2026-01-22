Ανακλήθηκε πρόσληψη αναπληρώτριας εκπαιδευτικού επειδή διατηρεί Airbnb

Σε ανάκληση της πρόσληψης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού προχώρησε το υπουργείο Παιδείας μετά από έλεγχο των στοιχείων του διοικητικού της φακέλου. Όπως γράφει σχετικά το esos.gr, η εκπαιδευτικός είχε προσληφθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο και η σύμβασή της τερματίστηκε καθώς κρίθηκε πως ασκούσε εμπορική δραστηριότητα και συγκεκριμένα διατηρεί Airbnb. Οι διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 3 του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), απαγορεύουν κάτι τέτοιο.

Ειδικότερα, η ανάκληση της πρόσληψης στηρίχθηκε στη Γνωμοδότηση 200/2010 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), η οποία ορίζει ότι η εκμετάλλευση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες όπως καθαριότητα δωματίων, παροχή και αλλαγή λευκών ειδών κ.λπ., συνιστά πράξη εμπορική.

Στη γνωμοδότηση επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα, ανεξαρτήτως της χρήσης ή μη προσωπικού, όταν ασκείται κατά σύνηθες επάγγελμα, προσδίδει στον ασκούντα εμπορική ιδιότητα, γεγονός ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου.



Κατά συνέπεια, το υπουργείο Παιδείας έκρινε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, προχωρώντας στην ανάκληση της πράξης πρόσληψης της αναπληρώτριας εκπαιδευτικού.