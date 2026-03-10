Ανανέωση συνεργασίας του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων



Η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», κυρία Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά και ο πρόεδρος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), κ. Χριστόφορος Μητρομάρας, ανανέωσαν στις 4 Μαρτίου 2026, τη συνεργασία τους, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική κοινή τους δέσμευση για την προώθηση της οδικής ασφάλειας και της υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων.

Η συνεργασία των δύο φορέων ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2014, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο ανανεώθηκε τον Ιούνιο του 2019.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής αναπτύσσονται προγράμματα και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα οδικής ασφάλειας.

Ειδικότερα, η συνεργασία περιλαμβάνει την κατάρτιση προγραμμάτων και προτάσεων για δράσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια, την υλοποίηση κοινών δράσεων και ημερίδων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των πολιτών, καθώς και την προσφορά εθελοντικής υπηρεσίας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ενδεικτικά, σχετικές δράσεις με μεγάλη απήχηση έχουν ήδη υλοποιηθεί εκτός ελληνικής επικράτειας, στο πλαίσιο Παγκόσμιων Προσκοπικών Jamboree (Ιαπωνία, 2015, Δυτική Βιρτζίνια, Η.Π.Α., 2019), καθώς και με επιπρόσθετες δράσεις και παρεμβάσεις υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε. σε χώρες όπως η Σουηδία (2011), ο Καναδάς (2013) και η Ισλανδία (2017). Παράλληλα, προβλέπεται η παραγωγή ενημερωτικού υλικού και η από κοινού υποβολή προγραμμάτων για χρηματοδότηση.

Με την ανανέωση της συνεργασίας τους, το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων συνεχίζουν να ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την ενίσχυση της κουλτούρας οδικής ασφάλειας και την ενεργό συμμετοχή των νέων σε δράσεις που προάγουν την προστασία της ανθρώπινης ζωής στους δρόμους.