«Ανάσα» για 85.000 δανειολήπτες: Το σχέδιο για «κούρεμα» και ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο

Σε νομοθετική ρύθμιση που αφορά περίπου 85.000 δανειολήπτες – φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις – οι οποίοι τη διετία 2006-2009 είχαν συνάψει δάνεια σε ελβετικό φράγκο, προχωρά το υπουργείο Οικονομικών

Πρόκειται για όσους βρέθηκαν τα τελευταία χρόνια να πληρώνουν υπέρογκες δόσεις, εξαιτίας της ισχυροποίησης του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ, που εκτόξευσε τις οφειλές τους.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει τη δημιουργία τεσσάρων κατηγοριών δανείων, τα οποία θα επιδοτούνται από το κράτος, ώστε οι δανειολήπτες να καταβάλλουν χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις.

Πώς θα λειτουργεί η επιδότηση

Η κρατική επιδότηση θα λειτουργεί ως «μαξιλάρι» απέναντι στη συναλλαγματική διαφορά που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια, βελτιώνοντας την ισοτιμία κατά 15% έως 50%.



Η μετατροπή των δανείων σε ευρώ θα γίνεται με βάση την τρέχουσα ισοτιμία αναφοράς της ΕΚΤ (σήμερα 1 ελβετικό φράγκο = 0,931 ευρώ), καλύπτοντας μέρος της απώλειας που υπέστησαν οι δανειολήπτες από τη μεταβολή της ισοτιμίας.



Στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν ενήμερα ή οριακά καθυστερημένα δάνεια, δηλαδή εκείνα με καθυστέρηση μικρότερη των τριών μηνών.

Στόχος: σταθερότητα για δανειολήπτες και τράπεζες

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, στόχος της ρύθμισης είναι διπλός:

να ανακουφίσει τους δανειολήπτες,

αλλά και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των τραπεζών, μέσα από τη μετατροπή των δανείων σε ευρώ και τη σταθεροποίηση των όρων αποπληρωμής.

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση αναλυτικά

Η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει:

Τακτοποίηση των δανείων σε ευρώ είτε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, με τη συναίνεση των τραπεζών,

είτε με ευνοϊκούς όρους που θα βασίζονται σε εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Με αυτόν τον τρόπο, εξαλείφεται ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ενώ διατηρούνται οι εμπράγματες και προσωπικές εξασφαλίσεις.

Σταθερό επιτόκιο και «κούρεμα» δόσεων

Η νέα ρύθμιση εισάγει:

Σταθερό επιτόκιο από 2,3% έως 2,9%,

Προβλεψιμότητα στις δόσεις,

Και «κούρεμα» των δόσεων με βάση κοινωνικά κριτήρια.

Ωστόσο, αν ο δανειολήπτης παραβεί τους όρους και δεν εξοφλεί κανονικά τις δόσεις, η οφειλή θα επαναφέρεται στο αρχικό ύψος που είχε πριν τη μετατροπή.

Παραδείγματα ρυθμίσεων για δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Για να γίνει κατανοητό πώς θα λειτουργεί το νέο πλαίσιο, ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα ρύθμισης δανείων:

Παράδειγμα 1: Μετατροπή σε ευρώ με κρατική επιδότηση

Αρχικό δάνειο: 150.000 CHF (έτος 2008)

Τρέχουσα οφειλή: 130.000 CHF

Ισοτιμία ΕΚΤ: 1 CHF = 0,93 €

Οφειλή σε ευρώ: 120.900 €

Ρύθμιση:

Μετατροπή του δανείου σε ευρώ στην ισοτιμία της ΕΚΤ.

Κρατική επιδότηση 30% της συναλλαγματικής διαφοράς (~15.000 €).

Νέα οφειλή: 105.900 €.

Σταθερό επιτόκιο 2,5%, διάρκεια 20 έτη, δόση περίπου 563 €.

Παράδειγμα 2: Κούρεμα με κοινωνικά κριτήρια

Αρχικό δάνειο: 100.000 CHF

Τρέχουσα οφειλή: 95.000 CHF (88.350 €)

Ο δανειολήπτης ανήκει σε ευάλωτη κατηγορία (χαμηλό εισόδημα, κύρια κατοικία).

Ρύθμιση:

Κούρεμα 40% στην οφειλή (βάσει εισοδήματος).

Τελική οφειλή: 53.000 €.

Επιτόκιο 2,3%, διάρκεια 25 έτη, δόση 230 €/μήνα.

Παράδειγμα 3: Εξωδικαστική ρύθμιση με σταθερό επιτόκιο

Αρχικό δάνειο: 200.000 CHF

Τρέχουσα οφειλή: 175.000 CHF (162.750 €)

Εμπράγματη εξασφάλιση: ακίνητο αξίας 180.000 €.

Ρύθμιση

Μετατροπή σε ευρώ μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού.

Σταθερό επιτόκιο 2,9%, διάρκεια 25 έτη.

Μηνιαία δόση: 765 €.

Τερματισμός συναλλαγματικού κινδύνου χωρίς κρατική επιδότηση.

Παράδειγμα 4: Συνδυαστική ρύθμιση (επιδότηση + σταθερό επιτόκιο)

Αρχικό δάνειο: 120.000 CHF

Οφειλή σήμερα: 110.000 CHF (102.300 €)

Επιδότηση κράτους: 20% (~10.000 €).

Τελική οφειλή: 92.000 €.

Επιτόκιο 2,4%, διάρκεια 22 έτη, δόση 480 €/μήνα.

Τι ακολουθεί

Η αιτιολογική έκθεση της ρύθμισης έχει ήδη δοθεί στους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ το σχέδιο νόμου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το επόμενο διάστημα.



Η κυβέρνηση φιλοδοξεί η νέα ρύθμιση να αποτελέσει οριστική λύση στο πρόβλημα που ταλαιπωρεί χιλιάδες δανειολήπτες επί σχεδόν δύο δεκαετίες ,δίνοντας τέλος σε μια από τις πιο εκρηκτικές εκκρεμότητες της τραπεζικής κρίσης.