Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Η ρύθμιση που «ξεκλειδώνει» χρέη 20 ετών – Ποιοι κερδίζουν

Εντός των επόμενων ωρών κατατίθεται στη Βουλή η πολυαναμενόμενη ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο (CHF), την οποία είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2026.

Πρόκειται για μια παρέμβαση που επιχειρεί να κλείσει ένα «ανοιχτό τραύμα» σχεδόν 20 ετών, το οποίο αφορά δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες που είδαν το χρέος τους να φουσκώνει, παρότι πλήρωναν κανονικά τις δόσεις τους.

Δεν επιβάλλει λύσεις – δίνει επιλογές

Κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι η ρύθμιση δεν είναι υποχρεωτική. Όποιος θέλει, κρατά το δάνειό του σε ελβετικό φράγκο, αναλαμβάνοντας όμως πλήρως τον συναλλαγματικό κίνδυνο.

Για όσους θέλουν να «κλειδώσουν» το πρόβλημα, ο νόμος προβλέπει δύο εναλλακτικές λύσεις, τις οποίες οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να δεχθούν.

Οι δύο επιλογές για τους δανειολήπτες

1. Εξωδικαστικός μηχανισμός – για μη ενήμερους οφειλέτες

Αφορά όσους έχουν κόκκινα δάνεια και βασίζεται στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.

Το δάνειο μετατρέπεται σε ευρώ με την τρέχουσα ισοτιμία της ΕΚΤ

Η πρόταση ρύθμισης δεσμεύει τράπεζες και servicers

Όλη η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά

Δεν απαιτείται νέα προσημείωση ή φυσική παρουσία

Πρόκειται για ειδική πρόβλεψη, πιο ευνοϊκή από τα δάνεια σε ευρώ, όπου συχνά οι τράπεζες μπλοκάρουν «κουρέματα».

2. Άμεση μετατροπή σε ευρώ – για ενήμερους δανειολήπτες

Για όσους πληρώνουν κανονικά ή έχουν ρύθμιση σε ισχύ, προβλέπεται μετατροπή του δανείου σε ευρώ με βελτιωμένη ισοτιμία, που οδηγεί σε άμεση μείωση του χρέους.

Η ελάφρυνση κυμαίνεται από 15% έως 50%, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, ενώ το επιτόκιο γίνεται σταθερό και χαμηλό.

Οι 4 κατηγορίες ελάφρυνσης

Κατηγορία 1 – Μέγιστη ελάφρυνση

Μείωση χρέους: 50%

Σταθερό επιτόκιο: 2,30%

Κατηγορία 2 – Ενισχυμένη ελάφρυνση

Μείωση χρέους: 30%

Σταθερό επιτόκιο: 2,50%

Κατηγορία 3 – Μέτρια ελάφρυνση

Μείωση χρέους: 20%

Σταθερό επιτόκιο: 2,70%

Κατηγορία 4 – Βασική ελάφρυνση

Μείωση χρέους: 15%

Σταθερό επιτόκιο: 2,90%

Σε όλες τις περιπτώσεις προβλέπεται και επιμήκυνση αποπληρωμής έως 5 χρόνια, ώστε να πέσει κι άλλο η μηνιαία δόση.

Παράδειγμα : «Πλήρωνε χρόνια και χρωστάει περισσότερα»

Δάνειο το 2007: 150.000 ευρώ, αλλά σε ελβετικό φράγκο (CHF)

Τότε η ισοτιμία ήταν περίπου 1 ευρώ = 1,60 CHF

Άρα το δάνειο «κλειδώνει» στα 240.000 CHF

Για χρόνια πληρώνει κανονικά δόσεις.

Τι συμβαίνει μετά;

Το 2015 και μετά, το ελβετικό φράγκο ακριβαίνει:

Σήμερα η ισοτιμία είναι περίπου 1 ευρώ = 0,94 CHF

Οι 240.000 CHF μεταφράζονται πλέον σε 255.000 ευρώ

Παρότι έχει πληρώσει επί 15+ χρόνια, χρωστάει περισσότερα απ’ όσα πήρε.

Τι αλλάζει με τη νέα ρύθμιση

Ο ίδιος δανειολήπτης μπαίνει στη ρύθμιση.

Υπόλοιπο σήμερα: 255.000 ευρώ

Ανήκει σε κατηγορία με 30% ελάφρυνση

Τι γίνεται:

Το δάνειο μετατρέπεται σε ευρώ

Η οφειλή μειώνεται άμεσα κατά 30%

Νέο κεφάλαιο: 178.500 ευρώ

Σταθερό επιτόκιο: 2,5%

Δόση χαμηλότερη και χωρίς συναλλαγματικό ρίσκο

Τα «ψιλά γράμματα»

Αν κάποιος δεν τηρήσει τη ρύθμιση, χάνει όλα τα οφέλη

Το δάνειο επιστρέφει στο προηγούμενο καθεστώς

Όσοι έχουν ήδη πάρει «κούρεμα», δεν το συνδυάζουν με νέο

Με απλά λόγια: μπαίνεις, αλλά μένεις μέχρι τέλους.

Πόσους αφορά

Περίπου 40.000 δάνεια συνολικά

20.600 βρίσκονται στις τράπεζες

17.400 σε servicers (Ηρακλής)

Η αρχική αξία των δανείων ξεπερνούσε τα 14 δισ. CHF.

Χωρίς κόστος για το Δημόσιο

Το κόστος της ρύθμισης, περίπου 600 εκατ. ευρώ, το αναλαμβάνουν οι τράπεζες. Το Δημόσιο δεν επιβαρύνεται και σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο δεν τίθεται θέμα ενεργοποίησης κρατικών εγγυήσεων.

Η ρύθμιση δεν σβήνει το παρελθόν, αλλά δίνει ρεαλιστική έξοδο. Δεν είναι τέλεια, δεν συμφέρει όλους το ίδιο, αλλά για χιλιάδες οικογένειες βάζει ένα τέλος στην αβεβαιότητα.