Στεγαστικά δάνεια: Πώς μπορείς να μειώσεις τη μηνιαία δόση με αναχρηματοδότηση

Τα τελευταία δύο χρόνια, χιλιάδες δανειολήπτες είδαν τις μηνιαίες τους δόσεις να αυξάνονται αισθητά, κυρίως λόγω των υψηλών επιτοκίων της ΕΚΤ. Σε αυτό το περιβάλλον, η αναχρηματοδότηση δανείου σε άλλη τράπεζα επανέρχεται στο προσκήνιο ως λύση για όσους θέλουν άμεση μείωση της δόσης.

Η διαδικασία δεν αφορά όλους, ούτε αποτελεί «σωσίβιο» χωρίς κόστος. Όταν όμως πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί να προσφέρει σημαντική ανάσα.

Τι είναι η αναχρηματοδότηση δανείου

Αναχρηματοδότηση σημαίνει ότι το υφιστάμενο δάνειο εξοφλείται από νέα τράπεζα, η οποία χορηγεί νέο δάνειο με διαφορετικούς όρους:

χαμηλότερο επιτόκιο,

μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής,

ή σταθερό επιτόκιο αντί για κυμαινόμενο.

Στόχος δεν είναι η μείωση του συνολικού χρέους, αλλά η μείωση της μηνιαίας δόσης.

Πότε έχεις σοβαρές πιθανότητες να πετύχει

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, η αναχρηματοδότηση «δουλεύει» κυρίως όταν ισχύουν τα εξής:

το δάνειο είναι ενήμερο ή με μικρές καθυστερήσεις,

υπάρχει σταθερό και δηλωμένο εισόδημα,

το δάνειο είναι στεγαστικό με ακίνητο ως εξασφάλιση,

δεν εκκρεμούν νομικές ενέργειες (π.χ. καταγγελία σύμβασης).

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο δανειολήπτης διατηρεί διαπραγματευτική ισχύ.

Πώς μειώνεται στην πράξη η δόση

Η νέα τράπεζα μπορεί να «παίξει» με τρεις βασικούς μοχλούς:

Χαμηλότερο επιτόκιο

Επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής

Μετατροπή κυμαινόμενου σε σταθερό επιτόκιο

Ο συνδυασμός αυτών μπορεί να μειώσει τη μηνιαία επιβάρυνση ακόμη και πάνω από 30%, ανάλογα με το προφίλ του δανείου.

Παράδειγμα με πραγματικούς αριθμούς

Στεγαστικό υπόλοιπο: 100.000 ευρώ

Διάρκεια: 20 έτη

Επιτόκιο: 4,8%

➡ Μηνιαία δόση: περίπου 650 ευρώ

Με αναχρηματοδότηση:

επιτόκιο 3,4%,

διάρκεια 30 έτη,

➡ Νέα δόση: περίπου 445 ευρώ



Η διαφορά των 200 ευρώ τον μήνα αποτελεί ουσιαστική ανάσα, αν και αυξάνει το συνολικό κόστος του δανείου σε βάθος χρόνου.

Τα «ψιλά γράμματα» που πρέπει να υπολογιστούν

Η αναχρηματοδότηση συνοδεύεται από έξοδα, όπως:

έξοδα φακέλου,

εκτίμηση ακινήτου,

συμβολαιογραφικά,

νέα προσημείωση υποθήκης.

Ο γενικός κανόνας της αγοράς είναι σαφής: αν το κόστος δεν αποσβένεται μέσα σε 2–3 χρόνια από τη χαμηλότερη δόση, η κίνηση δεν συμφέρει.

Πότε δεν αποτελεί λύση

Η αναχρηματοδότηση δεν είναι επιλογή όταν:

το δάνειο βρίσκεται βαθιά σε καθυστέρηση,

το εισόδημα δεν επαρκεί για καμία ρύθμιση,

το ακίνητο δεν καλύπτει το ύψος του δανείου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ειδικοί προτείνουν εξωδικαστικό μηχανισμό ή απευθείας ρύθμιση με servicer.

Συμπέρασμα

Η αναχρηματοδότηση μπορεί να μειώσει αισθητά τη μηνιαία δόση και να προσφέρει σταθερότητα σε μια περίοδο υψηλών επιτοκίων. Δεν είναι λύση για όλους, ούτε «σβήνει» χρέη. Είναι όμως ένα εργαλείο που, όταν χρησιμοποιηθεί σωστά, δίνει χρόνο και ανάσα στα νοικοκυριά.