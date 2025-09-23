Αναστάτωση στο Λαύριο: Αγωγός της ΕΥΔΑΠ έσπασε και «κατάπιε» το οδόστρωμα

Σοβαρό πρόβλημα δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα του Λαυρίου, καθώς αγωγός της ΕΥΔΑΠ έσπασε και «κατάπιε» την άσφαλτο.

Η καθίζηση που προκλήθηκε είναι εκτεταμένη, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να έχει εκτραπεί μέσω Καλυβίων για λόγους ασφαλείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα και έγινε γρήγορα αντιληπτό, καθώς από το σημείο περνούσε εκείνη την ώρα περιπολικό. Οι αστυνομικοί σταμάτησαν άμεσα την κυκλοφορία, αποτρέποντας πιθανά ατυχήματα, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν χωρίς νερό εδώ και ώρες.

Συνεργεία της ΕΥΔΑΠ έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης, ωστόσο παραμένει αβέβαιο αν η ζημιά θα επιδιορθωθεί μέσα στην ημέρα.