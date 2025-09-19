Αναστάτωση στον αέρα: Αεροπλάνο έκανε κύκλους επειδή ο ελεγκτής στον πύργο ελέγχου... αποκοιμήθηκε

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στον εναέριο χώρο κοντά στην Κορσική, όταν αεροπλάνο που μετέφερε τουρίστες, αναγκάστηκε να κάνει κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο επειδή ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας είχε αποκοιμηθεί στη βάρδιά του.

Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους επιβάτες του αεροπλάνου της Air Corsica, που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ορλί του Παρισιοού με προορισμό το αεροδρόμιο «Ναπολέων Βοναπάρτης» στο Αιάκειο της Κορσικής, την Τρίτη (19/9).

Προσεγγίζοντας τον τόπο προσγείωσης, ο πιλότος του αεροπλάνου αδυνατούσε να επικοινωνήσει με τον πύργο ελέγχου, καθώς ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας βρισκόταν στο γραφείο του και... είχε πάρει έναν υπνάκο.

Ως αποτέλεσμα, το αεροπλάνο αναγκάστηκε να κάνει κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο για 18 λεπτά, καθώς δεν μπορούσε να κατέβει στον διάδρομο των 2.400 μέτρων μέσα στο σκοτάδι.

Ο πιλότος σκέφτηκε ακόμα και το ενδεχόμενο να κατευθύνει το αεροσκάφος στην Μπαστιά, μια πόλη στην άλλη πλευρά της Κορσικής, προκειμένου να προσγειωθεί εκεί.

«Πρώτη φορά σε καριέρα δεκαετιών»

Προσωπικό ασφαλείας στο έδαφος που κλήθηκε από τον πιλότο να επέμβει, εντόπισε τον ελεγκτή που βρισκόταν στην «αγκαλιά του Μορφέα». Ο υπεύθυνος ξύπνησε, άναψε τα φώτα του διαδρόμου και έδωσε άδεια στο αεροπλάνο να προσγειωθεί, κάτι που έγινε χωρίς κανένα απρόοπτο.

«Σε μια καριέρα αρκετών δεκαετιών, δεν χρειάστηκε ποτέ να αντιμετωπίσω μια τέτοια κατάσταση. Κάναμε μια μικρή ξενάγηση. Σε καμία στιγμή δεν υπήρξε πανικός. Όλοι παρέμειναν ήρεμοι. Οι επιβάτες αντιμετώπισαν το περιστατικό με καλή διάθεση», δήλωσε ο πιλότος στο Corse Matin, όπως μεταφέρει ο Independent.

Sleeping French air traffic controller underscores the danger of understaffing https://t.co/wptu3VAQf1 — USA TODAY Travel (@usatodaytravel) September 18, 2025

Ο «υπναράς» ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας υποβλήθηκε και σε εξετάσεις για αλκοόλ ή ναρκωτικά, ωστόσο βγήκε «καθαρός».

Η Γαλλική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (DGAC) δήλωσε στην Corse Martin ότι έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για το θέμα, ενώ εξετάζεται η επιβολή κυρώσεων.

Οι Γάλλοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχουν διαμαρτυρηθεί στο παρελθόν για τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας τους, οι οποίες, όπως λένε, προκαλούν κόπωση και άγχος.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το συνδικάτο των ελεγκτών ανακοίνωσε ότι η προγραμματισμένη απεργία τους, θα αναβληθεί μέχρι τον Οκτώβριο λόγω της πτώσης της γαλλικής κυβέρνησης.