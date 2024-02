Πρώτα έγινε η ανάκρουση των δύο εθνικών ύμνων, των Η.Π.Α και Καναδά. Το σκηνικό που έκλεψε την παράσταση ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που έκανε προθέρμανση με τον γιο του. Στο περσινό All-Star ο Έλληνας σταρ έπαιξε μόλις 1.5 λεπτό, αφού ήταν τραυματίας.

Στη συνεχεία βγήκαν, εν αποθέωση οι θρύλοι του ΝΒΑ, Ρέτζι Μίλερ, Όσκαρ Ρόμπερτσον και Λάρι Μπερντ και καλωσόρισαν το φίλαθλο κοινό. Απόντες της τελευταίας στιγμής οι Τζούλιους Ραντλ και βέβαι ο Τζόελ Εμπίντ, που αντικαταστάθηκε απ' τον Μπαμ Αντεμπάγιο.

Eντυπωσιακή ήταν και οι παρουσιάσεις των δύο ομάδων. Υπενθυμίζουμε ότι επανήλθε το φορμάτ Ανατολής vs Δύσης έπειτα απ' τη σεζόν 2016/16. Αρχηγοί των δύο ομάδων ήταν, βέβαια, οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο «βασιλιάς» των Λέικερς έγινε ο πρώτος παίκτης που φτάνει τις 20 συμμετοχές στο All-Star, ξεπερνώντας τον θρύλο, Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ (19), όντας και πρώτος σκόρερ (426). Τρίτος στη σχετική λίστα ανέβηκε ο Κέβιν Ντουράντ με τους 18 πόντους που πέτυχε και ξεπέρασε τον Μάικλ Τζόρνταν.

Ο οικοδεσπότης, Ταϊρίς Χαλιμπέρτον μπήκε με «σπασμένα τα φρένα» και είχε στα πρώτα 4' του αγώνα 5/5 τρίποντα και ήταν ο πρώτος σκόρερ του 12λέπτου, με τον Λίλαρντ να ακολουθεί στους 9, με το σκορ να φτάνει στο 53-47.

Στο δεύτερο δωδεκάλεπτο η ομάδα της Ανατολής πήρε, για πρώτη φορά, διψήφια διαφορά, που έφτασε στους 19 πόντους και παρέμεινε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Η φάση του πρώτου μέρους, όμως, ήρθε όταν ο Πολ Τζορτζ «έσκασε» τη μπάλα και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κάρφωσε θεαματικά.

Το ημίχρονο βρήκε την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει «περίπατο» και να πηγαίνει στα αποδυτήρια με σκορ 104-89. Ο Έλληνας σταρ ανέβηκε στους 12 πόντους, ενώ ο συμπαίκτης του, στους Μπακς, Λίλαρντ ήταν πρώτος σκόρερ με 22. Για τη Δύση 12 είχαν οι «γερόλυκοι» Ντουράντ και Κάρι.

Στην ανάπαυλα η Τζένιφερ Χάντσον πήρε το μικρόφωνο και χάρισε το δικό της σόου, βάζοντας μια πιο καλλιτεχνική πινελιά στην Ιντιανάπολις. Γνωστή για τα τραγούδια της «If this isn't love» και «Spotlight», επίσης έχει πρωταγωνιστήσει σε αρκετές σειρές και ταινίες (Sex and the City, Dreamgirls κλπ...).

Το πάρτι της Ανατολής συνεχίστηκε και στο δεύτερο μέρος. Ο Λίλαρντ «έσερνε» τον χορό και οι Μπράουν, Χαλιμπέρτον ακολουθούσαν. Δεν έλειψε και το «dame time», με τον 33χρονο γκαρντ να πετυχαίνει ανεπανάληπτο τρίποντο απ' το κέντρο του γηπέδου.

Το τέταρτο δωδεκάλεπτο άνηκε στον Καρλ Άντονι Τάουνς και τελείωσε το παιχνίδι με 50. Ήταν η τρίτη πενηντάρα στην ιστορία της διοργάνωσης Με 39 τελείωσε ο Λίλαρντ, 36 ο Μπράουν και 32 ο Χαλιμπέρτον. Ο Γιάννης τελείωσε το ματς με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ. MVP της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Ντέιμιαν Λίλαρντ. Έσπασε το «φράγμα» των περισσότερων πόντων και σε ημίχρονο και σε τελικό αποτέλεσμα, με του 397 να αποτελούν το νέο ρεκόρ της διοργάνωσης.

Tα δωδεκάλεπτα: 53-47, 51-42 (104-89), 56-47 (160-136), 50-51 (211-186)

Τα ομαδικά στατιστικά της Ανατολής: 41/49 δίποντα, 42/97 τρίποντα, 3/4 βολές, 64 ριμπάουντ, 46 ασίστ, 6 κλεψίματα, 1 κόψιμο, 15 λάθη



Τα ομαδικά στατιστικά της Δύσης: 55/72 δίποντα, 25/71 τρίποντα, 1/1 βολή, 53 ριμπάουντ, 60 ασίστ, 8 κλεψίματα, 2 κοψίματα, 11 λάθη

ΑΝΑΤΟΛΗ (Ντοκ Ρίβερς): Αντετοκούνμπο 23 (7 ριμπάουντ), Τέιτουμ 20 (4/9 τρίποντα), Αντεμπάγιο 3 (1), Λίλαρντ 39 (11/23 τρίποντα), Χαλιμπάρτον 10/14 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μπανκέρο 6, Μπαρνς 16 (2), Μπράνσον 12 (2/9 τρίποντα), Γιανγκ 5 (1), Μάξι 10 (2), Μίτσελ 9 (3/9 τρίποντα), Μπράουν 36 (6/12 τρίποντα, 8 ριμπάουντ)



ΔΥΣΗ (Κρις Φιντς): Ντουράντ 18 (4/8 τρίποντα), Τζέιμς 8, Γιόκιτς 13 (1 τρίποντο, 9 ασίστ), Ντόντσιτς 7 (1/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Γκίλτζιους-Αλεξάντερ 31 (7/10 τρίποντα), Ντέιβις 6, Τζορτζ 13 (2), Λέοναρντ 5 (1), Τάουνς 50 (23/25 σουτ, 4/13 τρίποντα), Κάρι 16 (4/13 τρίποντα), Μπούκερ 15 (1/7 τρίποντα), Έντουαρντς 4