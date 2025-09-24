Ανατροπή μεγατόνων: Και ο σύζυγος της Kristin Cabot ήταν στην ίδια συναυλία των Coldplay με σύντροφο

Νέα στοιχεία που ανατρέπουν όσα γνωρίζαμε έρχονται στο φως για τα όσα ακολούθησαν της περιβόητης συναυλίας των Coldplay και τα όσα «έπιασε» η KissCam.



Τώρα, όπως γράφει η Daily Mail, αποκαλύπτεται πως και ο σύζυγος της διευθύντριας ανθρώπινου δυναμικού που φλέρταρε με τον παντρεμένο προϊστάμενό της, ήταν στην ίδια συναυλία με τη δική του σύντροφο!



Ο Andrew Cabot, ο οποίος ήταν παντρεμένος με την πρώην διευθύντρια της Astronomer, Kristin Cabot, 52 ετών, για δύο χρόνια, μίλησε για πρώτη φορά και επιβεβαίωσε ότι είχε χωρίσει από τη σύζυγό του τη στιγμή του σκανδάλου. Μάλιστα, είπε ότι και ο ίδιος είχε προχωρήσει στη ζωή του και ότι στην πραγματικότητα βρισκόταν με τη νέα του σύντροφο στην ίδια συναυλία.



«Η Kristin ήταν στο θεωρείο με συναδέλφους της, αν και δεν ήταν θεωρείο της εταιρείας, και ο Andrew ήταν επίσης εκεί με τη σύντροφό του, μια γυναίκα που είναι τώρα η κοπέλα του», ανέφερε πηγή στην εφημερίδα The Times of London.



«Είχαν χωρίσει και ζούσαν χωριστά για αρκετές εβδομάδες. Ήταν φιλικός χωρισμός... Η [Cabot] ένιωθε ότι δεν μπορούσε να μιλήσει, καθώς οι άνθρωποι που βρίσκονται σε διαδικασία διαζυγίου δεν μπορούν να πουν τίποτα δημόσια».



Η πηγή συνέχισε αναφερόμενη στην ατυχή απόφαση της Cabot να κρυφτεί όταν η κάμερα την έδειξε να αγκαλιάζει τον Andy Byron, CEO της Astronomer.



Η κίνηση αυτή τράβηξε την προσοχή του frontman των Coldplay, Chris Martin, ο οποίος είπε: «Είτε έχουν σχέση είτε είναι πολύ ντροπαλοί».



Ο Byron, βλέποντας τον εαυτό του στη μεγάλη οθόνη, φάνηκε να μουρμουρίζει: «Γ@@@ο, αυτός είμαι εγώ». Ήταν εκείνη η στιγμή που τελικά έγινε viral και κόστισε τη δουλειά τόσο της Cabot όσο και του Byron.

«Η Kristin δεν κρυβόταν, δεν ξέρω γιατί έσκυψε. Ήξερε ότι ήταν ακατάλληλο να συμπεριφέρεται έτσι με τον προϊστάμενό της ως επικεφαλής του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού», είπε η πηγή.



«Δεν ήταν ότι την έπιασαν να απατάει, δεν ήταν κάποια σχέση», είπαν. «Αναγνωρίζει πλήρως ότι [η αγκαλιά] ήταν ακατάλληλη, αλλά αυτό ήταν το μόνο ακατάλληλο πράγμα που έκανε».



Σύμφωνα με την πηγή, η Cabot και ο Byron δεν έχουν τίποτα περισσότερο από «μια μεγάλη φιλία».



Ο Andrew φέρεται να έμεινε έκπληκτος όταν βρήκε δημοσιογράφους έξω από το σπίτι που μοιραζόταν με τη σύζυγό του και τα δύο του παιδιά στην παραθαλάσσια περιοχή του Ράι, στο Νιου Χάμσαϊρ.



Αισθάνθηκε υποχρεωμένος να επιβεβαιώσει στο περιοδικό People ότι ο ίδιος και η Cabot είχαν ήδη «χωρίσει ιδιωτικά και φιλικά αρκετές εβδομάδες πριν από τη συναυλία των Coldplay».



«Η απόφασή τους να χωρίσουν είχε ήδη ληφθεί πριν από εκείνο το βράδυ», δήλωσε στο περιοδικό ένας εκπρόσωπος του Andrew, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος της Privateer Rum. «Τώρα που η αίτηση διαζυγίου έχει δημοσιοποιηθεί, ο Andrew ελπίζει ότι αυτό θα βάλει τέλος στις εικασίες».

Η 50χρονη σύζυγος του Byron, Megan Kerrigan, με την οποία έχει δύο παιδιά, έφυγε από το σπίτι και επέστρεψε το δαχτυλίδι του γάμου της. Αφαίρεσε ακόμη και το όνομα του συζύγου της από τη σελίδα της στο Facebook, πριν αποφασίσει να διαγράψει εντελώς τον λογαριασμό της.



Στο μεταξύ, η Astronomer αναγκάστηκε να περάσει στην επίθεση, θέτοντας γρήγορα τον Byron και την Cabot σε διαθεσιμότητα πριν παραιτηθούν.