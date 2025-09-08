Coldplay: Νέες εξελίξεις για το «παράνομο» ζευγάρι - Χώρισε και η «πρωταγωνίστρια» της kiss cam

Θυμάστε εκείνο το τρυφερό στιγμιότυπο με το «παράνομο» ζευγάρι σε συναυλία των Coldplay που «ξεσκέπασε» η kiss cam και έφερε τα πάνω κάτω στο διαδίκτυο; Αν ναι έχουμε εξελίξεις....

Η Κριστίν Κάμποτ, η γυναίκα που απαθανατίστηκε σε τρυφερό τετ-α-τετ με τον Άντι Μπάιρον, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Astronomer, προχώρησε σε κατάθεση αίτησης διαζυγίου από τον σύζυγό της Άντριου Κάμποτ, επαναφέροντας το θέμα στο επίκεντρο της δημοσιότητας και πυροδοτώντας νέο κύμα αντιδράσεων στα κοινωνικά δίκτυα.

Σύμφωνα με έγγραφα του δικαστηρίου που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, η Κάμποτ υπέβαλε την αίτηση διαζυγίου στο δικαστήριο του Πόρτσμουθ, στο Νιου Χάμσαϊρ, στις 13 Αυγούστου. Ωστόσο, για τη δεύτερη πρώην σύζυγο του Άντριου, Τζούλια Κάμποτ, η διάλυση του γάμου δεν αποτέλεσε έκπληξη.

Ex-Astronomer HR exec Kristin Cabot divorcing husband after Coldplay kiss cam scandal: report https://t.co/VYgHs2ExrF pic.twitter.com/QKxoXq3R15 — Page Six (@PageSix) September 6, 2025

«Έστειλα μήνυμα στον Άντριου αμέσως μετά το σκάνδαλο με την kiss cam, και μου είπε: “Η ζωή της δεν έχει καμία σχέση με εμένα” και ότι επρόκειτο να χωρίσουν», δήλωσε χαρακτηριστικά η πρώην σύζυγός του που ήταν παντρεμένη με τον Άντριου για τέσσερα χρόνια, μέχρι τον χωρισμό τους το 2018.

Η Τζούλια Κάμποτ δεν θεωρεί κανέναν από τους δύο ικανό να κρατήσει έναν γάμο, ωστόσο ειδικά για την 52χρονη Κριστίν, λέει χαρακτηριστικά ότι «δεν έκανε για σύζυγος, έτσι κι αλλιώς» Σύμφωνα με την Τζούλια, ο πρώην σύζυγός της «δεν είναι καλός άνθρωπος» και «το σκάνδαλο απιστίας ήταν αναμενόμενο».

«Γι’ αυτό, μετά το περιστατικό, έλαβα δεκάδες μηνύματα από ανθρώπους με μία λέξη: κάρμα. Ήταν σαν να λένε: ό,τι δίνεις, παίρνεις», δηλώνει και συνεχίζει. «Προσωπικά, δεν πιστεύω ότι επηρεάστηκε καθόλου από αυτό που συνέβη. Δεν νομίζω ότι πληγώθηκαν τα συναισθήματά του. Μάλλον νιώθει ντροπή, αν νιώθει κάτι».

Υπενθυμίζεται ότι μετά το σκάνδαλο και η σύζυγος του Μπάιρον αποφάσισε να τερματίσει το γάμο τους.

Ο «παράνομος» δεσμός που έφερε... τα πάνω κάτω

Όλα ξεκίνησαν όταν κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Coldplay την Τετάρτη 16 Ιουλίου, η γιγαντοοθόνη γνωστή και ως kiss cam «έπιασε» τον Άντι Μπάιρον, διευθύνοντα σύμβουλο της Astronomer, να αγκαλιάζει την Κρίστιν Κάμποτ, επικεφαλής του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο Μπάιρον απομάκρυνε γρήγορα τα χέρια του και προσπάθησε να κρυφτεί, ενώ η Κάμποτ ντροπιασμένη έκρυψε το πρόσωπό της. Ο Κρις Μάρτιν σχολίασε με χιούμορ την κατάσταση, προσθέτοντας ένα «Ή έχουν σχέση ή είναι πολύ ντροπαλοί», με το κοινό να ξεσπά σε γέλια, αλλά και επιφωνήματα.

Ο παράνομος δεσμός των δύο συναδέλφων έπαψε να είναι μυστικός μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και έφερε τα πάνω κάτω. Αρχικά η Astronomer έθεσε τον Μπάιρον σε διαθεσιμότητα, μέχρι που εκείνος παραιτήθηκε, ενώ τον ίδιο δρόμο ακολούθησε και η επικεφαλής του τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού.