«Ήταν λάθος μου, είχα πιει»: Για πρώτη φορά η πρωταγωνίστρια της kiss cam «σπάει» τη σιωπή της

Έξι μήνες μετά το ροζ σκάνδαλο που έκανε τον γύρω του κόσμου με την CEO πολυεθνικής εταιρείας Κριστίς Κάμποτ και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Astronomer, Άντι Μπάιρον να εμφανίζονται αγκαλιασμένοι σε kiss cam στη συναυλία των Coldplay, η πρωταγωνίστρια του βίντεο μιλάει για πρώτη φορά.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στους New York Times, η Κάμποτ αποκάλυψε ότι εκείνη και ο Μπάιρον δεν διατηρούσαν σχέση. Παραδέχτηκε ότι ήταν «ερωτευμένη» με τον Μπάιρον και ήταν ενθουσιασμένη που θα τον σύστηνε στους φίλους της, αλλά ισχυρίστηκε ότι πριν από εκείνο το βράδυ το ζευγάρι δεν είχε καν φιληθεί.

Αν και ήπιαν κοκτέιλ τεκίλα, χόρεψαν μαζί και αντάλλαξαν ένα φιλί στις VIP θέσεις τους στο μπαλκόνι στη συναυλία, η Κάμποτ επέμενε ότι αυτή ήταν η πρώτη και μοναδική φορά.

Αλλά μετανιώνει για αυτό που περιέγραψε ως μια στιγμή «κλισέ», προσθέτοντας: «Θέλω τα παιδιά μου να ξέρουν ότι μπορείς να κάνεις λάθη και ότι μπορείς πραγματικά να τα κάνεις θάλασσα. Αλλά δεν χρειάζεται να σε απειλούν ότι θα σε σκοτώσουν εξαιτίας τους». «Πήρα μια κακή απόφαση και ήπια λίγο παραπάνω και χόρεψα και συμπεριφέρθηκα ανάρμοστα με το αφεντικό μου», είπε. «Και δεν είναι τίποτα. Και ανέλαβα την ευθύνη και εγκατέλειψα την καριέρα μου γι' αυτό. Αυτό είναι το τίμημα που επέλεξα να πληρώσω».

Η Κάμποτ εξήγησε ότι χλευάστηκε στο διαδίκτυο ενώ μάλιστα γνωστοί αλλά και άγνωστοι έφτασαν στο σημείο να την χαρακτηρίσουν ακόμη και «πόρνη». Αποκάλυψε δε ότι έλαβε πάνω από 60 απειλές κατά της ζωής της.

«Ένιωσα ντροπιασμένη και τρομοκρατημένη»

Παράλληλα, θυμήθηκε τα συναισθήματα που την κατέκλυσαν από τα πρώτα δευτερόλεπτα που η κάμερα στράφηκε προς το μέρος του «παράνομου» ζευγαριού. «Ένιωσα ντροπιασμένη και τρομοκρατημένη εξηγεί» με την ίδια και τον Μπάιρον να επιστρέφουν τρέχοντας στο μπαρ αμέσως μετά το συμβάν.

Την απασχολούσαν δύο πράγματα: η καριέρα της και ο εν διαστάσει σύζυγός της, Άντριου, ο οποίος είχε πάει σε εκείνη ακριβώς τη συναυλία με ένα δικό του ραντεβού.

Ανέφερε μάλιστα στους Times ότι δεν ήθελε να ταπεινώσει τον πρώην της. Αυτή και ο Άντριου ήταν παντρεμένοι εδώ και δύο χρόνια, αλλά ήταν χωρισμένοι την εποχή του σκανδάλου.

Η Κάμποτ ήξερε επίσης πόσο άσχημο ήταν να την βλέπουν αγκαλιά με το αφεντικό της. «Είμαι η επικεφαλής του Ανθρώπινου Δυναμικού και εκείνος ο διευθύνων σύμβουλος. Είναι τόσο κλισέ και τόσο άσχημο», θυμήθηκε.