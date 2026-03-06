Αναβαθμίσεις στο Volvo EX30

Για το προσεχές έτος μοντέλου (model year), οι πελάτες του Volvo EX30 θα έχουν στη διάθεσή τους νέα εισαγωγικά συστήματα κίνησης, αναβαθμισμένο εσωτερικό design και διευρυμένη προσφορά στην έκδοση Black Edition.

Το EX30 θα είναι επίσης διαθέσιμο με λειτουργικότητα Vehicle-to-Load (V2L), που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να λειτουργεί ως powerbank και να παρέχει ενέργεια σε άλλες συσκευές και μηχανήματα. Επιπλέον, οι προσεχείς ενημερώσεις λογισμικού θα προσφέρουν μία πιο διαισθητική εμπειρία χρήστη. Πολλές από τις λειτουργίες θα διατεθούν επίσης σε όσους ήδη οδηγούν ένα EX30, δωρεάν, μέσω ασύρματων (over-the-air) ενημερώσεων λογισμικού.

«Πραγματοποιούμε ορισμένες μεγάλες βελτιώσεις στο πιο μικρό premium ηλεκτρικό SUV μας. Βελτιώνουμε την εμπειρία χρήστη, παρουσιάζουμε νέες premium επιλογές στο εσωτερικό και προσθέτουμε έξυπνη τεχνολογία, όπως η δυνατότητα μετατροπής του αυτοκινήτου σε powerbank για τη φόρτιση ηλεκτρικών συσκευών, κάνοντας την καθημερινότητα πιο εύκολη και πιο απολαυστική.» λέει ο Alexander Petrofski (Αλεξάντερ Πετρόφσκι), Επικεφαλής Σειράς Μοντέλων 30/40 στη Volvo Cars.

Η γκάμα του EX30 Cross Country επίσης διευρύνεται, με την προσθήκη του επιπέδου εξοπλισμού Plus και ενός πιο αποδοτικού συστήματος κίνησης με έναν κινητήρα.

Η δύναμη που χρειάζεστε

Το Volvo EX30 εξοπλίζεται με ένα νέο σύστημα κίνησης που προσφέρει ισχύ 110kW (150PS), με μπαταρία 51kWh και αυτονομία 339 χλμ - ιδανική εισαγωγική επιλογή για όποιον χρειάζεται μία premium ηλεκτρική εμπειρία στις καθημερινές του μετακινήσεις. Εναλλακτικά, όσοι απολαμβάνουν μεγαλύτερες διαδρομές μπορούν να κάνουν αναβάθμιση σε μια μεγαλύτερη μπαταρία 69kWh, για αυτονομία έως 476 χλμ. Μαζί με τις υφιστάμενες επιλογές στα συστήματα κίνησης, αυτές οι αναβαθμίσεις προσφέρουν τώρα στους πελάτες ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία να επιλέξουν τη διάταξη που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους.

Πιο διαισθητικό και έτοιμο να κάνει περισσότερα

Μία νέα ενημέρωση στην εμπειρία χρήστη (UX) βελτιώνει την πρόσβαση στα χειριστήρια που είναι πιο σημαντικά για εσάς. Το συνολικά ανασχεδιασμένο σύστημα ρυθμίσεων και χειριστηρίων φέρνει τα κατάλληλα χειριστήρια πιο κοντά στα χέρια του χρήστη, καθώς και μία παραμετροποιήσιμη γραμμή περιεχομένου που χρησιμοποιεί τον χώρο για συναφείς ενέργειες ή για τις ενέργειες που είναι πιο σημαντικές για εσάς.

Επιπλέον, το Volvo EX30 διαθέτει προετοιμασία hardware για να προσφέρει Vehicle-to-Load, μία τεχνολογία που επιτρέπει στους πελάτες να αποθηκεύουν ενέργεια στην μπαταρία του ηλεκτρικού τους Volvo και να τη χρησιμοποιούν αργότερα. Αυτή η λειτουργία (V2L), διαθέσιμη αρχικά σε επιλεγμένες αγορές, μπορεί να μετατρέπει το EX30 σε powerbank για τη φόρτιση άλλων ηλεκτρικών συσκευών, όπως ένα ηλεκτρικό ποδήλατο ή ηλεκτρικά εργαλεία, συστήματα ήχου και εξοπλισμό κάμπινγκ. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας προσαρμογέας που συνδέει το αυτοκίνητό σας με τη συσκευή.

Η προσθήκη του V2L και η νέα εμπειρία χρήστη (UX) έχουν προγραμματιστεί για διάθεση μέσω ασύρματων (over-the-air) ενημερώσεων λογισμικού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σε νέους και υφισταμένους πελάτες του EX30.

Νέες συναρπαστικές επιλογές στη σχεδίαση

Το EX30 εξοπλίζεται τώρα με δύο επιπλέον premium επιλογές στο εσωτερικό. Το εσωτερικό Harvest προσφέρει ατμόσφαιρα θερμών τόνων, εμπνευσμένη από το καλοκαιρινό σούρουπο της Σκανδιναβίας.

Περιλαμβάνει ανοιχτόχρωμη υφαντή επένδυση από ανακυκλωμένο ύφασμα και επένδυση Nordico, κατασκευασμένη από ανακυκλωμένο υλικό όπως μπουκάλια PET, η οποία δημιουργεί ελαφρά αντίθεση, κομψό σκουρόχρωμο διάκοσμο από λινάρι, καθώς και μαύρη οροφή, για σύγχρονη, φυσική αίσθηση.

Το εσωτερικό Black έχει απόχρωση σε βαθύ μαύρο, απαλή επένδυση Nordico με ραφές που δημιουργούν ελαφρά αντίθεση και φυσικό, σκούρο διάκοσμο από λινάρι, για διαχρονική εμφάνιση. Το EX30 Black Edition είναι τώρα διαθέσιμο με το νέο εσωτερικό Black. Επιπλέον, διατίθενται τρία εξωτερικά χρώματα: Onyx Black, Vapour Grey και Crystal White.



«Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της premium μικρής κατηγορίας αναπτύσσονται γρήγορα, και το EX30 είναι ηγέτης στη συγκεκριμένη κατηγορία από το λανσάρισμα του. Το επόμενο EX30 θα επεκτείνει περαιτέρω το τμήμα αυτής της κατηγορίας στο οποίο μπορούμε να απευθυνθούμε, θα αποτελέσει παράγοντα ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης για τη Volvo Cars και θα προσελκύσει περισσότερους πελάτες στα αμιγώς ηλεκτροκίνητα, μαζί με τις ηλεκτρικές επιλογές μας σε άλλες κατηγορίες μεγέθους» λέει ο Έρικ Σεβέρινσον, Επικεφαλής Εμπορικός Διευθυντής στη Volvo Cars.