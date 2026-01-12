Breaking news icon BREAKING
NEWS

Ελλάδα Δίκη Πισπιρίγκου Ρούλα Πισπιρίγκου Εφετείο

Αναβλήθηκε για 18 Σεπτεμβρίου η δίκη Πισπιρίγκου για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

Το «παρών» στο δικαστήριο δήλωσε ο πρώην σύζυγος της Μάνος Δασκαλάκης, καθώς και η οικογένεια της κατηγορούμενης.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου στο Εφετείο / Eurokinissi
Δημήτρης Δαμιανός avatar
Δημήτρης Δαμιανός

Για τις 18 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό με κατηγορούμενη τη Ρούλα Πισπιρίγκου, για τη δολοφονία της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας.

Πρωτόδικα η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ για το ίδιο αδίκημα έχει καταδικαστεί σε δις ισόβια για τις δολοφονίες των άλλων δυο παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας.

