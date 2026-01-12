Αναβλήθηκε για 18 Σεπτεμβρίου η δίκη Πισπιρίγκου για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

Για τις 18 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό με κατηγορούμενη τη Ρούλα Πισπιρίγκου, για τη δολοφονία της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας.

Το «παρών» στο δικαστήριο δήλωσε ο πρώην σύζυγος της Μάνος Δασκαλάκης, καθώς και η οικογένεια της κατηγορούμενης.

Πρωτόδικα η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ για το ίδιο αδίκημα έχει καταδικαστεί σε δις ισόβια για τις δολοφονίες των άλλων δυο παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας.