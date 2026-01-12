Στο εδώλιο του Εφετείου η Ρούλα Πισπιρίγκου για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου, η Ρούλα Πισπιρίγκου, για την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης θανάτου της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας.

Η διαδικασία είχε αναβληθεί, προκειμένου η νέα συνήγορος υπεράσπισης, Βάσω Πανταζή - η οποία ανέλαβε την υπόθεση μετά τον θάνατο του Αλέξη Κούγια - να έχει τον απαραίτητο χρόνο να μελετήσει την ογκώδη δικογραφία.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δολοφόνησε την 8χρονη κόρη της με χορήγηση μεγάλης δόσης κεταμίνης, κατηγορία την οποία η ίδια αρνείται. Σημειώνεται πως η 37χρονη έχει καταδικαστεί επίσης σε δύο ακόμη φορές ισόβια για τους θανάτους των μικρότερων παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας.