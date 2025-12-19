Ανδρέας Λοβέρδος: «Όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο και κάνεις κάτι εσύ ή το παιδί σου, θα το υποστείς»

Η Αθηναΐς Νέγκα είχε καλεσμένο στο “Καλύτερα Αργά” του Action 24 τον Ανδρέα Λοβέρδο που μίλησε για τη σύλληψη του γιου του για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση. «Δεν θέλω να ξανασυζητήσω ποτέ γι' αυτό και ελπίζω να μην χρειαστεί. Το να μεγαλώνεις παιδιά είναι ένας αγώνας. Όσοι θεωρούν ότι είναι εύκολα τα πράγματα, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν θέλω να μιλάω για τα παιδιά μου γιατί έχουν τη δική τους πορεία και εκνευρίζονται να ασχολείσαι δημοσίως μαζί τους, σαν να τα χρησιμοποιείς.

«Η μανία της τιμιότητας»

Εγώ λέω ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ιστορία που έχει μέλλον στη δυσκολία και πρέπει να είσαι ειλικρινής. Αυτό λέω εγώ. Και είσαι ειλικρινής και ο κόσμος το καταλαβαίνει. Γιατί πολλές φορές, να το πάω λίγο και στα πολιτικά, η μανία “είμαι έντιμος, ο κουμπάρος μου, τον διαγράφω”, δεν είναι καλή! Πρέπει ο μόχθος σου να είναι καλά εσωτερικευμένος. Ο Πιραντέλο δεν έχει γράψει για τη μανία της τιμιότητας; Νομίζω ναι. Νομίζω είναι θεατρικό. Αυτοί δεν είναι έντιμοι!

«Έχεις την “ατυχία” να έχεις αυτόν τον μπαμπά»

Δεν ξέρω εάν τα παιδιά των πολιτικών αισθάνονται πιο “ασφαλή” και γι' αυτό μπορεί να κάνουν περισσότερες τρέλες στον δρόμο… Δεν ξέρω, δεν είμαι αστυνομικός. Αλλά όταν συναναστρέφεσαι την αρμόδια αστυνομία, ξέρεις ότι είναι πάρα πολλά τα περιστατικά και ενηλίκων, όχι μόνο ανηλίκων.

Απλώς όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο και κάνεις κάτι εσύ ο ίδιος ή το παιδί σου, θα το υποστείς. Δηλαδή και σε αυτή την περίπτωση σας λέω και σας το λέω σοβαρά, σου λέει και ο άλλος, ο ανήλικος ή ο ενήλικος “ρε φίλε, γιατί μόνο εγώ γίνομαι γνωστός και δεν γίνονται οι άλλοι”; Γιατί εσύ έχεις την “ατυχία” να έχεις αυτόν τον μπαμπά και αυτή τη μαμά».