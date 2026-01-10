Ανδρουλάκης από Καστοριά: Το ριφιφί του ΟΠΕΚΕΠΕ και το δίλημμα πολιτικής αλλαγής

Στην Καστοριά βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου ο Νίκος Ανδρουλάκης , ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την εγκατάλειψη της υπαίθρου και την απουσία στρατηγικού σχεδίου για τον πρωτογενή τομέα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «όταν θα φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την εξουσία και ρωτήσεις “τι θυμάστε από τη διακυβέρνησή του”, δύσκολα θα θυμάται κανείς κάτι».

Με φόντο τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για ανάγκη δικαιοσύνης, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ «Αν σας έκλεβαν στο σπίτι σας, δεν θα θέλατε να μάθετε ποιος το έκανε και να πληρώσει; Αυτό ζητά σήμερα ο πρωτογενής τομέας: να πληρώσουν αυτοί που οργάνωσαν το ριφιφί του ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφερε.

Πράσινη μετάβαση «στα χέρια των ισχυρών»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ζήτημα της πράσινης μετάβασης, φέρνοντας ως παράδειγμα τον δήμο Άργους Ορεστικού και πανεπιστημιακά κτίρια στη Φλώρινα, τα οποία –όπως είπε– διαθέτουν φωτοβολταϊκά για αυτοπαραγωγή, αλλά δεν έχουν όρους σύνδεσης.

Κατά τον ίδιο, «πράσινη μετάβαση δεν είναι να πάρουν τις ΑΠΕ στα χέρια τους οι εγχώριοι ολιγάρχες και να είμαστε όλοι πελάτες τους, με τους παραγωγούς ομήρους του υψηλού κόστους».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για «ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης», χρεώνοντας προσωπικά την ευθύνη στον Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η Ελλάδα οδηγήθηκε σε βίαιη απολιγνιτοποίηση, με υπερβολική εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και περιορισμένες ενεργειακές κοινότητες, σε αντίθεση με χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιταλία. «Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τα πραγματικά σχέδια ενεργειακής μετάβασης που στόχευαν στο χαμηλό κόστος και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας», σημείωσε.

«Η ΝΔ ελέγχει τον δημόσιο διάλογο»

Συνεχίζοντας, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι ελέγχει και κατευθύνει τον δημόσιο διάλογο, υποστηρίζοντας πως σε υποθέσεις όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ή οι υποκλοπές, αντί να απολογείται η κυβέρνηση, επιχειρείται να στοχοποιηθεί η αντιπολίτευση ή ακόμη και τα θύματα.



Θέτοντας το πολιτικό δίλημμα της επόμενης περιόδου, κάλεσε τους πολίτες να μεταφέρουν παντού το ερώτημα: «Τρίτη θητεία Νέα Δημοκρατία και Κυριάκος Μητσοτάκης ή πολιτική αλλαγή;». Υποστήριξε ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί την αλλαγή αυτή, καθώς διαθέτει –όπως είπε– πρόγραμμα και στελέχη διακυβέρνησης, σε αντίθεση με «κόμματα-μεσσίες» που τελικά ευνοούν τη ΝΔ.

«Δεν έχουμε εξαρτήσεις – λογοδοτούμε μόνο στον λαό»

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε στο ζήτημα του πολιτικού ήθους, τονίζοντας ότι ο ίδιος και το κόμμα του δεν έχουν εξαρτήσεις από συμφέροντα και χορηγούς. Απάντησε, μάλιστα, σε όσους καταλογίζουν στο ΠΑΣΟΚ ευθύνη για την εκλογική κυριαρχία της ΝΔ, λέγοντας πως το κόμμα του ανεβαίνει σταθερά, ενώ η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί.



«Δεν διχάζουμε, έχουμε ενωτικό λόγο και είμαστε αξιόπιστοι στα εθνικά θέματα. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι εύκολος αντίπαλος και γι’ αυτό μας χτυπούν», κατέληξε, χαράσσοντας καθαρά το πολιτικό αφήγημα της επόμενης περιόδου.