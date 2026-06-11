Γνώμες Πολιτική ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης

Ανέλαβε καθήκοντα η πρώτη γυναίκα εκπρόσωπος του ΓΕΕΘΑ

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Η πρώτη γυναίκα εκπρόσωπος Τύπου του ΓEEΘΑ ανέλαβε επίσημα σήμερα τα καθήκοντά της. 

Πρόκειται για την αντισυνταγματάρχη Μαρία Κιοϊλιού η οποία παρουσία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Δημήτρη Χούπη πήρε τη σκυτάλη των απαιτητικών καθηκόντων από τον συνταγματάρχη Σπύρο Ασλάνη. 

Η νέα εκπρόσωπος κατάγεται από το Διδυμότειχο,  αποφοίτησε το 2003 από την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και έχει υπηρετήσει σε μονάδες και επιτελικές θέσεις, ενώ είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από βρετανικό πανεπιστήμιο.

Δείτε τις φωτογραφίες 

Eurokinissi 
Eurokinissi 
Eurokinissi 
Eurokinissi 
Eurokinissi 
Eurokinissi 

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Γνώμες Πολιτική ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης

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