«Ανεπαρκής» ο Στουρνάρας που ξυπνούσε μεσάνυχτα για τον Βαρουφάκη

Τελικά η ευχή του Αλέξη Τσίπρα προς τον Γιάννη Στουρνάρα «για μια τρίτη θητεία» - με την απαραίτητη ειρωνεία που πρέπει να χαρακτηρίζει έναν σύγχρονο συγγραφέα - έπιασε τόπο.

Ψάχνοντας χθες να βρω εάν υπήρξαν αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, επί της κυβερνητικής πρότασης, έπεσα επάνω σε μία ανακοίνωση του ΜέΡΑ25 στην οποία ο κ. Στουρνάρας χαρακτηρίζεται «επίορκος και ανεπαρκής».

Και θυμήθηκα τα ωραία χρόνια πίσω στο 2015 απ' όπου και το φωτογραφικό καρέ όταν όλη η παρέα του Μεγάρου Μαξίμου (μέσα και ο Βαρουφάκης) ξυπνούσε περασμένα μεσάνυχτα τον Στουρνάρα για να πάει στο Χίλτον να μιλήσει με τους δανειστές μήπως και βρεθεί άκρη αφού εκτός από αυτή καθαυτή τη διαπραγμάτευση, υπήρχε και ζήτημα... γλώσσας.