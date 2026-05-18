«Ανιστόρητη και αλαζονική η δήλωση Μητσοτάκη για το τηλέφωνο στο Μαξίμου»

Δεν άρεσε στον Ευάγγελο Βενιζέλο αυτό που είπε (δυο φορές) ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Συνέδριο της ΝΔ.

Το επιχείρημα για το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου στις 3 τα ξημερώματα και ποιος θα είναι εκείνος που θα το σηκώνει και τι θα πει.

«Ανιστόρητη και αλαζονική» χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη προσέγγιση ο κ. Βενιζέλος μιλώντας στην εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών με θέμα: «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας».

Γιατί του θύμισε τη ρήση του Κίσινγκερ: «Τι αριθμό τηλεφώνου έχει η Ε.Ε. και με ποιον θα μιλήσω στην Ε.Ε.».

Και διότι θεωρεί πως οι κρίσεις πλέον - π.χ. τα ελληνοτουρκικά - δεν αφορούν ένα απλό σχήμα ως προς τη διαχείρηση τους. Δηλαδή γίνεται μία ένταση/επεισόδιο με την Τουρκία, παρεμβαίνει ο αμερικανικός παράγοντας και αμέσως το θέμα γίνεται διπλωματικό.

«Να απαντήσει ο πρωθυπουργός. Ποιον θα πάρει τηλέφωνο στις 3 το πρωί σε κρίση; Ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο; Θα πάρει τον πρόεδρο των ΗΠΑ; Θα πάρει τον κ. Νετανιάχου; Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα; Τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου;».

Αυτό είπε ο κ. Βενιζέλος προκειμένου να υπερτονίσει την άποψη του ότι η κυβέρνηση - δηλαδή ο Μητσοτάκης - δεν έχει αναζητήσει συναινέσεις με τις πολιτικές δυνάμεις.

Αλλά και πάλι πώς το λέει αυτό ένας άνθρωπος που έχει διαπραγματευτεί κρίσεις και γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πως για τον εκάστοτε συνομιλητή έχει... κάποια σημασία ποιον έχει απέναντι του.

Βλέπε, ας πούμε, τις διαπραγματεύσεις για την αναδιάρθρωση του χρέους που ο ίδιος θεωρεί ως το κρίσιμο σημείο για να συνεχίσει να υπάρχει η χώρα.