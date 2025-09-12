Ανοίγει ξανά η πολύκροτη υπόθεση του θανάτου της Ειρήνης Λαγούδη - «Πρόκειται για στυγερή δολοφονία»

Επτά χρόνια μετά τον θάνατο της Ειρήνης Λαγούδη, ο φάκελος της πολύκροτης υπόθεσης ανοίγει ξανά, ύστερα από σχετικό αίτημα της οικογένειάς της, το οποίο έγινε δεκτό από την τριμελή ιατροδικαστική επιτροπή.

Μετά τις εξελίξεις στην «αμαρτωλή» ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας, έχει ξεκινήσει η επανεξέταση πολλών παλαιότερων υποθέσεων και μία από αυτές τις υποθέσεις είναι και αυτή της Ειρήνης Λαγούδη, η οποία βρέθηκε νεκρή στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της, όπου είχε εκδηλωθεί μικρής έκτασης φωτιά.

Από την πρώτη στιγμή, η οικογένεια της Ειρήνης Λαγούδη έκανε λόγο για δολοφονία, ωστόσο η υπόθεση είχε κλείσει ως αυτοκτονία, μετά το πόρισμα του ιατροδικαστή Ανδρέα Γκότση. Η οικογένεια της 33χρονης είχε επισημάνει ότι ο ιατροδικαστής δεν μετέβη στο σημείο που βρέθηκε η σορός, ζητώντας να μεταφερθεί στο νεκροτομείο, ενώ δεν ελήφθησαν φωτογραφίες από την άτυχη γυναίκα, η οποία είχε εντοπιστεί στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της με ελαφρά εγκαύματα στα χέρια κι ενώ υπήρχαν χτυπήματα στην οροφή του ΙΧ, που έδειχναν ότι προσπάθησε να διαφύγει.

Η 33χρονη Ειρήνη Λαγούδη είχε εντοπιστεί νεκρή στις 8 Ιανουαρίου 2018. Είχε φύγει από το σπίτι της στις 6 Ιανουαρίου 2018 προκειμένου να πάρει γλυκά για τη γιορτή του παιδιού της και δύο ημέρες αργότερα βρέθηκε στη λίμνη Τριχωνίδα.

«Πρόκειται για στυγερή δολοφονία»

Ο δικηγόρος της οικογένειας Λαγούδη, Βασίλης Ταουξής, μίλησε στο Mega για την πολύκροτη υπόθεση:

«Επειδή ποτέ δεν πιστέψαμε ότι πρόκειται για αυτοκτονία, λέγαμε ότι πρόκειται για μια στυγερή δολοφονία. Η οικογένεια της, και οι νομικοί εκπρόσωποί της, έχουμε ως στοίχημα ζωής να αναδείξουμε ότι η υπόθεση δεν πρέπει να κλείσει ως αυτοκτονία αλλά να φτάσει κάποτε στο εδώλιο του κατηγορουμένου με τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς αυτού του εγκλήματος».

«Από τότε είχαμε εντοπίσει ότι το πρόβλημα είναι ο κύριος Γκότσης. Ιδιαίτερα το είχε εντοπίσει ο κύριος Ανδριανός Γκουρμπάτσης, ο απόστρατος στρατηγός της Πυροσβεστικής που ήταν ο τεχνικός σύμβουλος της ομάδας των δικηγόρων και είναι ο πρώτος που διαπίστωσε τις πλημμέλειες της έκθεσης της νεκροψίας - νεκροτομής. Υπήρχε πλήρης απουσία περιγραφής του χώρου του εγκλήματος και του περιβάλλοντος χώρου, πλήρης απουσία φωτογραφιών από τον περιβάλλοντα χώρο. Όταν πήγαμε εμείς στο σημείο με τους τεχνικούς μας συμβούλους βρήκαμε εμείς πράγματα και τα θέσαμε στην υπηρεσία των αρχών. Ήταν και της αστυνομίας υπόθεση και του ιατροδικαστή. Η αστυνομία ενδεχομένως όχι μόνο δεν φαίνεται να έκανε σωστά τη δουλειά της αλλά μπορεί να την έκανε μη ηθελημένα σωστά ίσως για συγκεκριμένους προσωπικούς λόγους».



«Από την πρώτη στιγμή "φωνάζουμε" για λάθη από την πλευρά του ιατροδικαστή και για συγκάλυψη από την πλευρά της αστυνομίας. Δεν βρέθηκε με δεμένα τα χέρια, βρέθηκε σε εμβρυακή στάση, αλλά βρέθηκε αιθάλη στην οροφή του αυτοκίνητου, έξω από τις δύο πόρτες. Που σημαίνει ότι όταν μπήκε η φωτιά και άρχισε να βγάζει καπνό, άνοιξαν οι πόρτες και έκλεισαν. Που σημαίνει ότι κάποιος ή κάποιοι ήταν μέσα, έβαλαν την φωτιά, την κρατούσαν και όταν «μπούκωσε» ο καπνός βγήκαν έξω και από την εξωτερική πλευρά κρατούσαν τις πόρτες κλειστές για να μη μπορεί να βγει. Εξ ου και οι απεγνωσμένες προσπάθειες της να ανοίξει την οροφή με τις κλωτσιές της για να βγει».

«Ο ιατροδικαστής μας, που είναι τεχνικός σύμβουλός μας, είπε ότι η στάση της σορού και τα πελματικά αποτυπώματα στην οροφή δεν συνάδει με υπόθεση αυτοχειρίας αλλά είναι δηλωτικό εγκληματικής ενέργειας. Η υπόθεση δεν έχει κλείσει, ο εισαγγελέας και η ανακρίτρια εδώ και έναν χρόνο τρέχουν ενέργειες, καλούν μάρτυρες κτλ. Κάναμε αίτημα επανεξέτασης της έκθεσης νεκροψίας- νεκροτομής από την αρμόδια επιτροπή του υπουργείου. Έγινε δεκτό πριν από μια βδομάδα από την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα Αγρινίου. Εστάλη ο φάκελος στο υπουργείο Δικαιοσύνης και από δω και πέρα θα επιμεληθεί την εξέταση του φακέλου η τριμελής επιτροπή ιατροδικαστών, στην οποία πρόεδρος είναι ο κύριος Νικόλαος Καρακούκης».