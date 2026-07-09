Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων – Ποιοι δικαιούνται έως 50.000 ευρώ

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Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μέσω της εφαρμογής myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση.

Η ενίσχυση ανέρχεται στο 15% της καθαρής αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί από τις 15 Μαρτίου έως και τις 31 Αυγούστου 2026, ενώ το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΑΔΕ, οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή Εφαρμογές → Επιχειρήσεις → myBusinessSupport → Αγροτικές Ενισχύσεις/Επιδοτήσεις, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.

Οι προθεσμίες υποβολής είναι οι εξής:

9 έως 19 Ιουλίου, για παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 15 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2026.

7 έως 17 Σεπτεμβρίου, για παραστατικά που έχουν εκδοθεί από 1η Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2026.

Η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί έως τις 27 Ιουλίου για την πρώτη περίοδο αιτήσεων και έως τις 25 Σεπτεμβρίου για τη δεύτερη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, πριν από την υποβολή της αίτησης, να έχουν δηλώσει τον λογαριασμό IBAN στην ψηφιακή πύλη myAADE , προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής.