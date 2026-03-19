Αντιγόνη Κουλουκάκου: Γιατί κατέβασε βίντεο στο instagram που ποζάρει με αντρικό εσώρουχο και μπουστάκι

Την Αντιγόνη Κουλουκάκου είχε καλεσμένη η εκπομπή «Buongiorno» που μίλησε για την εικόνα της και τα σχόλια που δέχεται στα social media.

«Ανέβασα αυτό το βίντεο και το κατέβασα μετά από 20 λεπτά. Φοράω ένα εσώρουχο αντρικό και το μπουστάκι της γυμναστικής και επειδή είμαι ερασιτέχνης σε αυτά, τραβάω στον καθρέφτη και κάποια στιγμή δείχνω το πρόσωπό μου για να μην πουν ότι δεν είμαι εγώ. Δεν σχολιάζονται μόνο τα ευτραφή σώματα, αλλά και τα αδύνατα. Μετά λύπης, μου έγραψαν πολλά αρνητικά σχόλια γυναίκες φανερά, οι άντρες.... Πήρα μια ανάσα και αποδέχτηκα ότι το πείραμα απέτυχε. Οι άντρες το πήγαν στο ερωτικό και οι γυναίκες αποδοκίμαζαν το βίντεο, γιατί λέει ότι δεν ταιριάζει στην εικόνα μου. Εξήγησα μετά στο στόρι τον λόγο που το κατέβασα. Αυτές οι γυναίκες που με αποδοκίμασαν μου έστειλαν μετά μήνυμα και απάντησα ότι δε χρειάζεται να απολογούνται» εξήγησε.

Μίλησε όμως και για το μεγάλωμα του γιου της και ανέφερε: «Μεγαλώνω τον γιο μου πολύ ελεύθερα. Είμαι από πίσω του σε όλα. Δεν είμαι του «μη» και του «δεν». Αυτό που λένε όρια δεν ξέρω τι εννοούν για ένα δίχρονο. Θέλω να μαθαίνει πράγματα μέσα από το παιχνίδι. Το να μοιράζεται, ακόμα και να διεκδικεί».