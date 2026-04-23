Αντίνοος Αλμπάνης: H ανήθικη πρόταση των 200.000€ και ο έρωτας που δεν λέει να ’ρθει

Ο Αντίνοος Αλμπάνης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή των Rainbow Mermaids και μίλησε για την ανήθικη πρόταση που του είχαν κάνει στο παρελθόν έναντι 200.000€, ενώ αποκάλυψε πως είναι πολλά χρόνια μόνος του και έχει ξεχάσει πως είναι να είσαι ερωτευμένος! «Μου έχουν προτείνει στο Instagram να μου δώσουν 200.000€ για μια ανήθικη πράξη! Όσο περνούσαν τα χρόνια κατάλαβα ότι ήταν ένα συγκεκριμένο account το οποίο την ίδια πρόταση την έκανε σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Ένιωσα μη εκλεκτός! Πάρ’ τα 200.000€, δεν τα θέλω».

«Ο μη έρωτας είναι επικίνδυνος»

«Όταν είμαι ερωτευμένος έχω το κέφι και τη διάθεση να κάνω τα πάντα στον υπερθετικό βαθμό. Δηλαδή, ακόμα κι αν πάω στη δουλειά θα πάω με χαρά και θα σκέφτομαι μετά να γυρίσω σπίτι! Είναι σαν να είσαι λίγο ζαλισμένος από το αλκοόλ, το λίγο όμως, αυτό το ωραίο που λες κάνω κέφι. Τώρα, έχω ξεχάσει τι σημαίνει ο έρωτας.

Έχω να ερωτευτώ πολλά χρόνια. Οπότε μπορώ να μιλήσω μόνο για τον μη έρωτα! Τα άλλα είναι από την ανάμνησή μου. Ο μη έρωτας είναι επικίνδυνος γιατί μπορείς εύκολα να συνηθίσεις τη μοναχικότητα και την αυτάρκεια και όσο τα συνηθίζεις αυτά, φτιάχνεις ένα πολύ ωραίο κάστρο και δεν θες και πάρα πολύ να σου κουνάνε τα πράγματα γιατί ξέρεις τι είναι πού και για ποιον λόγο. Και μετά γίνεσαι πολύ περίεργος και πολύ δύστροπος. Δεν θες τώρα να σ’ τα χαλάσουν γιατί συνήθισες. Εκεί πρέπει να πιέσεις τον εαυτό σου γιατί θα σε βρουν απ’ τα… δόντια αν δεν το κάνεις».