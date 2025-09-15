Αντιπλημμυρικά έργα θα πραγματοποιηθούν στην πυρόπληκτη ζώνη Πύργου – Ολυμπίας

«Πράσινο φως» πρότασης χρηματοδότησης πήραν από την Περιφερειακή Επιτροπή Δυτικής Ελλάδας δύο σημαντικά έργα αποκατάστασης ζημιών και θωράκισης των δήμων Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας, προϋπολογισμού τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ, μετά τις πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου στην περιοχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρεται σε δημοσίευμα της ΕΡΤ, πρόκειται για τα έργα αποκατάστασης ζημιών υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων – καθαρισμός κοίτης, άρσης προσχώσεων και λοιπόν φερτών από τη θεομηνία (πυρκαγιά) Αυγούστου 2025 στον ποταμό Ενιπέα και σε λοιπά υδατορέματα εντός των δήμων Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας προϋπολογισμού 3,3 εκ. ευρώ, και αποκατάστασης ζημιών αποστραγγιστικών τάφρων και λοιπών τεχνικών εγγειοβελτιωτικού έργου – καθαρισμός κοίτης – άρση προσχώσεων και λοιπόν φερτών από τη θεομηνία (πυρκαγιά) Αυγούστου 2025 εντός των δήμων Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας προϋπολογισμού 700.000 ευρώ.

Στην εισήγηση του, ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων, Βασίλης Γιαννόπουλος ανέφερε ότι, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, κατά τον μήνα Αύγουστο 2025, και συγκεκριμένα στις 8.8.2025, εκδηλώθηκαν έντονα καιρικά φαινόμενα και συγκεκριμένα ευρείας κλίμακας πυρκαγιά. Ειδικότερα επλήγησαν περιοχές του Δήμου Πύργου και του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, με αποτέλεσμα, να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας οι προαναφερθέντες δήμοι.