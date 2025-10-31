Αντωνά - Λιάγκας: Ο έρωτάς τους φουντώνει «Για να είμαι εκεί που είμαι, είμαι ερωτευμένη»

Η σχέση της Μαρίας Αντωνά με τον Γιώργο Λιάγκα μετράει περίπου έναν χρόνο και μπορεί στην αρχή κανείς από τους δύο να μην μιλούσε γι' αυτήν, όμως τώρα πλέον -τουλάχιστον εκείνη - έχει αρχίσει να εκφράζει δημόσια τα συναισθήματά της για τον παρουσιαστή. Καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου αποκάλυψε:

«Με τον Γιώργο είχαμε γνωριστεί πριν πάρα πολλά χρόνια όταν είχα κάνει ένα δοκιμαστικό για τη βραδινή εκπομπή του στον ΑΝΤ1. Τότε μου είχε τηλεφωνήσει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και πίστευε ότι θα ταίριαζα πολύ στο concept της εκπομπής. Τελικά δεν πήρα εγώ τη θέση, είχε επιλεχθεί η Νικολέτα Ράλλη. Είχε περισσότερη εμπειρία εκείνη».

Και εξηγώντας τι είναι αυτό που της αρέσει στον χαρακτήρα του είπε: «Αυτό που μου αρέσει σε εκείνον είναι πως είναι πάρα πολύ ειλικρινής. Δεν υποκρίνεται για να είναι αρεστός. Αυτό το πράγμα, θέλει πάρα πολύ τόλμη για να το κάνει ένας άνθρωπος».

Η Μαρία Αντωνά δεν δίστασε επίσης ανοιχτά να παραδεχθεί: «Για να είμαι εκεί που είμαι, είμαι ερωτευμένη».