Αντώνης - Ιωάννα Σρόιτερ: Σαν ναυαγοί, σαν Ροβινσώνες

Ευγνώμονες για το φετινό καλοκαίρι δηλώνουν ο Αντώνης Σρόιτερ και η γυναίκα του Ιωάννα. Το ζευγάρι μαζί με τα δυο τους κορίτσια πέρασαν όμορφες και ξέγνοιαστες στιγμές στο Αιγαίο, μοιράστηκαν όμως ελάχιστα στα social media.

Ο θαλασσόλυκος

Ο Αντώνης λατρεύει τη θάλασσα και τα σπορ που έχουν να κάνουν με το νερό. Με το σκάφος του μπορεί να οργώνει τα ελληνικά νερά και να χάνεται δίχως να ξέρει τι ώρα είναι, τι μέρα είναι και ποια χρονιά! Το ίδιο έκανε και φέτος μαζί με την οικογένειά του δίχως φυσικά να αποκαλύπτουν τον προορισμό τους.

Αγαπημένη συνήθεια ήταν επίσης και η βόλτα με το τζετ σκι στα καταπράσινα νερά και το κολύμπι μέχρι το σούρουπο. Τώρα όμως, κεφάλια μέσα και επιστροφή στη γνώριμη καθημερινότητα…

«Περνάμε καλά»

Αντώνης και Ιωάννα, παρά τα όποια μικροκαβγαδάκια τους, απολαμβάνουν ο ένας τη συντροφιά του άλλου. «Με τον Αντώνη γνωριστήκαμε Χριστούγεννα. Έναν χρόνο μετά έμεινα έγκυος. Τρώγαμε τυχαία ο καθένας με την παρέα του στο ίδιο μαγαζί. Εκεί γνωριστήκαμε. Του ανακοίνωσα την εγκυμοσύνη, τυπώνοντας δύο μπλούζες (μαμα - μπαμπάς) και τις έβαλα κάτω από το μαξιλάρι μαζί με τον υπέρηχο», είχε δηλώσει πριν από μερικούς μήνες η Ιωάννα στο Happy day.

«Με τον Αντώνη διαφωνούμε πάντα και σε όλα! Στο τέλος κάτι γίνεται και τα βρίσκουμε. Νομίζω κάνει πίσω για να μην ακούει τη γκρίνια μου. Ο Αντώνης δεν μπορεί την ακαταστασία… Δεν είναι δύσκολος, είναι ωραίος τύπος, περνάμε καλά. Έχει πολύ χιούμορ».