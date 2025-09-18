Αντώνης Σρόιτερ: «Στο σπίτι κάνω τον διαιτητή στους τσακωμούς των παιδιών μου με τη σύζυγό μου»

Ο Αντώνης Σρόιτερ ήταν καλεσμένος στο «Happy Day» και μίλησε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη δουλειά, την καθημερινότητά του στο σπίτι και τα… περίεργα σχόλια που του γράφουν! ««Ακούω χρόνια ότι βάφω τα μαλλιά μου, αλλά δεν εκνευρίζομαι. Νομίζω δεν υπάρχει σχόλιο που θα με κάνει να εκνευριστώ. Ίσα ίσα στα περισσότερα θα συμφωνήσω κιόλας. Στα πολύ υβριστικά μάλιστα θα συμφωνήσω και θα γράψω… πράγματι! Όποιος είναι τόσο ηλίθιος που δεν καταλαβαίνει την ειρωνεία…».



Τύψεις

Ο δημοσιογράφος είναι 51 ετών και προσπαθεί μέσα στην εβδομάδα να βρει χρόνο να κάνει πράγματα και για εκείνον, αλλά καταλήγει να έχει ενοχές. «Τον χειμώνα που έχω περισσότερες δουλειές, δεν έχω πολύ ελεύθερο χρόνο. Μου αρέσει όμως να πηγαίνω για μπάσκετ, να πίνω ένα ποτό με φίλους, να πηγαίνω για ψάρεμα, να πάω μια εκδρομή σε ένα βουνό. Τα κάνω στον ελάχιστο χρόνο που έχω και κάποιες στιγμές νιώθω και τύψεις ότι είμαι για μπάσκετ και δεν βλέπω τα παιδιά μου, οπότε βγαίνει το ενοχικό μου φουλ».

Στο… τρελοκομείο

Ο Αντώνης Σρόιτερ παραδέχτηκε πως τον ενδιαφέρουν τα νούμερα τηλεθέασης, δεν ζει όμως βάσει αυτών. «Αν για μια περίοδο το δελτίο δεν πηγαίνει πολύ καλά δεν θα αγχωθώ, αλλά δεν θα πανηγυρίσω και από τη χαρά μου! Αν κάθε μέρα ξεκίναγε η ζωή μου με το τι έδειξαν τα νούμερα, θα είχα πάει στο τρελοκομείο».

Οικογενειακές στιγμές

Ο Σρόιτερ παραδέχτηκε ότι τα πράγματα στο σπίτι δεν είναι πάντα ρόδινα και καταλήγει να βρίσκεται με μια… σφυρίχτρα στο στόμα! «Στο σπίτι κάνω τον διαιτητή στους τσακωμούς των παιδιών μου με τη σύζυγό μου. Είμαι σαν βοηθός. Είμαι ο αυστηρά cool. Θα πω κάτι με ήρεμο τρόπο και θα γίνει.

Με εκνευρίζουν πολλά στην Ιωάννα, όπως πολλά εκνευρίζουν και την Ιωάννα σε εμένα. Πάντα όμως στο τέλος τα βρίσκουμε. Είμαστε τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό είναι και το ωραίο σε μια σχέση».