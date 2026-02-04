Αντώνης Καρυστινός: Αποκάλυψε την μεγάλη του ανησυχία στο μεγάλωμα της 10χρονης κόρης του

Ο Αντώνης Καρυστινός που φέτος πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Porto Leone» ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Super Κατερίνα και αναφέρθηκε στην μεγάλη του αδυναμία, την δεκάχρονη κόρη του, που έχει αποκτήσει με την σύζυγό του Βασιλική, με την οποία παντρεύτηκαν το 2016 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα η σύζυγός του εργάζεται εκεί, γι' αυτό και ο ίδιος μοιράζει τη ζωή του ανάμεσα στην Ελλάδα και το εξωτερικό προσπαθώντας να τα συνδυάσει όλα.

«Είμαι μπαμπάς ενός κοριτσιού. Η κόρη μου είναι 10 ετών. Θυμάμαι πολύ καλά τις πρώτες στιγμές με την κόρη μου. Ο πόνος μου εμένα ήταν να μην ξεχάσω τις στιγμές αυτές. Μετά έρχεται η καθημερινότητα που πρέπει να φροντίζεις πράγματα, που καλύπτει τα πάντα και λες την προηγούμενη εβδομάδα ας πούμε, πώς με κοίταξε, πώς την κράτησες στα χέρια σου, τι φωνούλες έβγαλε. Και έλεγα ας πούμε θέλω να τα σημειώνω, δεν θέλω να τα ξεχνάω. Γιατί εσείς οι μαμάδες συνδέεστε πολύ πιο δυναμικά απ’ ό,τι εμείς» εξομολογήθηκε ο ηθοποιός που σπάνια αναφέρεται σε θέματα που αφορούν στην προσωπική του ζωή.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του ο ηθοποιός είχε δηλώσει: «Η κόρη μου πηγαίνει σε αγγλόφωνο σχολείο, μιλάει εξαιρετικά ελληνικά και λατρεύει την Ελλάδα. Έχουμε επιλέξει αυτό το μοντέλο, θα δούμε αν επιστρέψουν κάποια στιγμή».