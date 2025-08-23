«Απ' τον βορρά μέχρι τον νότο»: Η σπαρταριστή ιστορία πίσω από το μεγάλο σουξέ του Βασίλη Καρρά

Ο στιχουργός Γιάννης Μαλλιάς, επιστήθιος φίλος του αείμνηστου Βασίλη Καρρά, με βίντεο που ανέβασε στο TikTok αφηγήθηκε το πως γράφτηκε το τραγούδι «Απ' τον βορρά μέχρι τον νότο», σε μουσική Βασίλη Δαραμούσκα, που έγινε τεράστια επιτυχία με εκατομμύρια πωλήσεις και προβολές στις μουσικές διαδικτυακές πλατφόρμες.

Όπως περιγράφει ο Γιάννης Μαλλιάς το 2015, ενώ κατευθυνόταν με το αυτοκίνητό του προς το χωριό του, έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον Βασίλη Καρρά, καθώς ο στιχουργός δεν πήγε στο στούντιο για ηχογράφηση όπως είχαν συμφωνήσει. Όπως λέει ο Γιάννης Μαλλιάς εξήγησε στον τραγουδιστή ότι πήγαινε στο χωριό του να... ταΐσει τα σκυλιά του για να λάβει την εξής απάντηση: «γαμώ το κωλοχώρι σου» από τον αείμνηστο λαϊκό βάρδο.

Το παρατσούκλι «σκύλος»

Μάλιστα ο Γιάννης Μαλλιάς στην αφήγησή του εξηγεί ότι ο αείμνηστος λαϊκός βάρδος απέκτησε το προσωνύμιο «σκύλος» στους καλλιτεχνικούς κύκλους διότι δεν κουραζόταν ποτέ.

Την κατάσταση φαίνεται πως έσωσε ο μαέστρος Γιάννης Γκιούρας -καλλιτεχνικός διευθυντής και ενορχηστρωτής του δίσκου όπου θα έμπαινε το γνωστό τραγούδι- ο οποίος τηλεφώνησε στον στιχουργό και συμφώνησαν να του στείλει ηλεκτρονικά την πρωτότυπη μελωδία ώστε ο ίδιος να αλλάξει τους στίχους. Ο Γιάννης Μαλλιάς εξηγεί πως σ' ένα συγκεκριμένο σημείο της διαδρομής του εμπνεύστηκε τον στίχο «τόσες στροφές κι όλα μου φαίνονται ευθεία» αλλά και το πως κατάφερε να αλλάξει τελικά τους στίχους παρά το γεγονός ότι ήταν αρκετά δύσκολο όπως λέει λόγω... τονισμού και χωρίς τελικά να έχει ακούσει τη μουσική του τραγουδιού.

Αφού ολοκλήρωσε την αλλαγή των στίχων ο Γιάννης Μαλλιάς τους έστειλε με e-mail στους Γκιούρα και Καρρά αλλά είχε αμφιβολίες αν έγραψε σωστά ή αν τα μέτρα που χρησιμοποίησε «πατούσαν» πάνω στη μελωδία.

Giannhs Mallias/FACEBOOK

Τις ανησυχίες του διέλυσε ο ίδιος ο Βασίλης ο Καρράς ο οποίος του τηλεφώνησε και του είπε επί λέξει: «ρε πατσαβούρα, άμα έχεις όρεξη κάνεις θαύματα», και αμέσως του έκλεισε το τηλέφωνο προκειμένου να το ηχογραφήσει. Τα λόγια του αξέχαστου τραγουδιστή επιβεβαίωσε και ο μαέστρος Γιάννης Γκιούρας ο οποίος τηλεφώνησε και αυτό στον στιχουργό και του είπε ότι το τραγούδι είναι φανταστικό.

Τα λόγια και των δύο επιβεβαιώθηκαν όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος και το συγκεκριμένο τραγούδι έγινε ένα από τα μεγαλύτερα σουξέ της περασμένης δεκαετίες, με 30 και πλέον εκατομμύρια προβολές στο Διαδίκτυο.