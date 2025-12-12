Απαγόρευση διέλευσης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων στην «Κακιά Σκάλα»

Για την εκτέλεση εργασιών βαριάς συντήρησης, με απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής (υπ’ αριθμόν 24499), θα ισχύσει απαγόρευση της διέλευσης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων στις σήραγγες της Κακιάς Σκάλας στην κατεύθυνση προς Κόρινθο από τις 06:00 της Τρίτης 16/12/25 έως τις 06:00 της Παρασκευής 19/12/25.

Στο διάστημα αυτό τα συγκεκριμένα οχήματα θα εξυπηρετούνται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού μεταξύ των κόμβων Μεγάρων και Κινέτας. Οι οδηγοί των υπόλοιπων οχημάτων παρακαλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τις σήραγγες, να σέβονται τα όρια ταχύτητας, τη σχετική σήμανση και να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα, καθώς για το ίδιο χρονικό διάστημα θα παραμείνει κλειστή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας . Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση.