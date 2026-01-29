Ελλάδα Εκρηκτικός Μηχανισμός OPEN Αστυνομία

Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο Open - Διακόπηκε ζωντανή εκπομπή

Συναγερμός στην ΕΛΑΣ για απειλή εκρηκτικού μηχανισμού στον τηλεοπτικό σταθμό.

Συναγερμός σήμανε στην Ελληνική Αστυνομία αργά το βράδυ της Τετάρτης μετά από τηλεφώνημα για ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στον τηλεοπτικό σταθμό Open.

Ο άγνωστος που έκανε το προειδοποιητικό τηλεφώνημα δεν έδωσε χρονικό όριο για την έκρηξη. Την ώρα εκείνη ήταν στον «αέρα» το «Κοινωνία Άνω Κάτω».

Ο παρουσιαστής της εκπομπής, Κωνσταντίνο Μπογδάνος είπε ότι υπήρξε απειλή για βόμβα και θα έπρεπε να εκκενωθεί το στούντιο.

Οι Αρχές έσπευσαν στις εγκαταστάσεις του σταθμού για τον προβλεπόμενο έλεγχο.

