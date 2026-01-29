Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο Open - Διακόπηκε ζωντανή εκπομπή

Συναγερμός σήμανε στην Ελληνική Αστυνομία αργά το βράδυ της Τετάρτης μετά από τηλεφώνημα για ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στον τηλεοπτικό σταθμό Open.

Ο άγνωστος που έκανε το προειδοποιητικό τηλεφώνημα δεν έδωσε χρονικό όριο για την έκρηξη. Την ώρα εκείνη ήταν στον «αέρα» το «Κοινωνία Άνω Κάτω».

Ο παρουσιαστής της εκπομπής, Κωνσταντίνο Μπογδάνος είπε ότι υπήρξε απειλή για βόμβα και θα έπρεπε να εκκενωθεί το στούντιο.

Οι Αρχές έσπευσαν στις εγκαταστάσεις του σταθμού για τον προβλεπόμενο έλεγχο.