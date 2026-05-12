Απεργία στις 13 Μαΐου: Κανονικά θα κινηθούν λεωφορεία, ΗΣΑΠ και μετρό - Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

Κανονικά θα κινηθούν όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΔΕΔΥ αναφορικά με την 24ωρη πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία που έχει προκηρυχθεί για τις 13 Μαΐου.

Το συνδικαλιστικό όργανο ξεκαθαρίζει ότι «Με αφορμή αναρτήσεις ειδήσεων διαφόρων Μέσων Ενημέρωσης διευκρινίζουμε ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) δεν εντάσσονται στο δημόσιο τομέα, οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ και επομένως η αυριανή απεργιακή μας δεν θα επηρεάσει την "κανονική" τους λειτουργία».

Ως εκ τούτου, στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι της χώρας, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καλεί όλες και όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, τους ανέργους, τους νέους και τις νέες, να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση στην Αθήνα, την Τετάρτη 13 Μαΐου, στις 10:30 π.μ., στην πλατεία Κλαυθμώνος και στους χώρους συγκέντρωσης που θα ορίσουν τα νομαρχιακά τμήματα σε όλη τη χώρα.

Τα βασικά αιτήματα της ΑΔΕΔΥ

Υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας.

Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση.

Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία.

Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017.

Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο, ιδιαίτερα σε υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση.

Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση.

Κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου.

Προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις.

«Η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει μια αβίωτη πραγματικότητα όπου οι ανισότητες και οι αποκλεισμοί κυριαρχούν. Την ίδια ώρα επιχειρείται- ιδιαίτερα στα πεδία της υγείας και της παιδείας- ένας μετασχηματισμός της λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα άλλα και της πρόσβασης στα δημόσια αγαθά ο οποίος ανοίγει τον δρόμο σε μια νέα πραγματικότητα, όπου ο ιδιωτικός τομέας θα ενισχύει συνεχώς την παρουσία του σε βάρος της παρουσίας του δημόσιου ο οποίος υποφέρει από την έλλειψη επενδύσεων και την υποστελέχωση ενώ ενισχύονται οι ελαστικές μορφές απασχόλησης.

Τώρα είναι η ώρα οργάνωσης και μάχης των Σωματείων ενάντια σε αυτά που μας φέρνουν καθημερινά σε απόγνωση. Τώρα είναι η ώρα του οργανωμένου αγώνα, της μαζικής διεκδίκησης, της αγωνιστικής απάντησης στην κυβερνητική πολιτική που εδράζεται σε ισχνές αυξήσεις αλλά και στην επιδοματική πολιτική που υποκαθιστά το κοινωνικό κράτος» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.