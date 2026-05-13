Απεργία ΑΔΕΔΥ: Ποιες δημόσιες υπηρεσίες έχουν κατεβάσει ρολά - Κανονικά τα Μέσα Μεταφοράς
Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και να μην αρθεί η μονιμότητα.
Η ΑΔΕΔΥ πραγματοποιεί σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία, με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 10:30 π.μ. Παράλληλα, κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται και σε άλλες πόλεις της χώρας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, στην απεργία συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών σε όλη τη χώρα.
Στην απεργία συμμετέχουν και οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, καθώς και οι εκπαιδευτικές ενώσεις της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ, όπως και οι αργαζόμενοι στους ΟΤΑ.
Κανονικά τα ΜΜΜ
Ωστόσο, η ΑΔΕΔΥ διευκρινίζει ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν επηρεάζονται από την κινητοποίηση, καθώς δεν ανήκουν στον δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν υπάγονται συνδικαλιστικά στην οργάνωση. Ως εκ τούτου, τα ΜΜΜ θα κινηθούν κανονικά.
Συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί χωρίς γενική αναστολή στα σχολεία
Στην απεργία συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί, χωρίς όμως να έχει αποφασιστεί γενική αναστολή λειτουργίας των σχολείων.
Οι μαθητές σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια καλούνται να προσέλθουν κανονικά, εκτός αν υπάρξει διαφορετική ενημέρωση από τις σχολικές μονάδες ή τους εκπαιδευτικούς.
Όπως συμβαίνει συνήθως σε αντίστοιχες κινητοποιήσεις, εκπαιδευτικοί ενημερώνουν εγκαίρως γονείς και μαθητές για τη συμμετοχή τους στην απεργία, προκειμένου να αποφευχθεί αναστάτωση.
Τι διεκδικούν οι δημόσιοι υπάλληλοι
Όπως τονίζει η ΑΔΕΔΥ στην απεργία στις 13 Μαΐου «εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές της φτωχοποίησης που κυριαρχούν. Δίνουν απάντηση στις εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχουν ως σημείο αναφοράς τους λίγους και όχι τους πολλούς».
Τα αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων είναι τα εξής:
- Υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας
- Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού
- Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση
- Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία
- Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016–2017
- Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.
- Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
- Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, ιδιαίτερα σε Υγεία, Παιδεία και Κοινωνική Ασφάλιση
- Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση
- Κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου
- Προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις