Απίστευτο: 13χρονος κατάπιε 100 μαγνήτες που αγόρασε στο Temu - Του αφαίρεσαν τμήμα του εντέρου

Μια απίστευτη ιστορία βλέπει το φως της δημοσιότητας αφού ένας 13χρονος από τη Nέα Ζηλανδία κατάπιε 100 μαγνήτες που φέρεται να αγόρασε στο Temu με τις Αρχές της χώρας να έχουν στραφεί εναντίον της κινεζικής εταιρείας για τους κανονισμούς στον ιστότοπό της.

Ο έφηβος υποβλήθηκε σε χειρουργική αφαίρεση των μαγνητών και χρειάστηκε να του αφαιρεθούν τμήματα του εντέρου του που είχαν υποστεί νέκρωση. Υπολογίζεται ότι κατάπιε 80 με100 ισχυρούς μαγνήτες νεοδυμίου, μεγέθους περίπου 5Χ2 χιλιοστών, πριν από μια εβδομάδα, ανέφερε η ιατρική επιθεώρηση New Zealand Medical Journal (NZMJ). Έκτοτε, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε σπίτι του.

Ωστόσο ύστερα από εσωτερική έρευνα, η Temu επικοινώνησε με την ιατρική επιθεώρηση που γνωστοποίησε το περιστατικό την Παρασκευή, ανακοινώνοντας ότι «δεν μπόρεσε» να επαληθεύσει εάν οι μαγνήτες αγοράστηκαν στον ιστότοπό της, αναφέρει η πλατφόρμα.

Σύμφωνα με τη NZMJ, ο έφηβος ανέφερε πως αυτοί οι μαγνήτες, ο τύπος των οποίων απαγορεύεται στη Νέα Ζηλανδία από τον Ιανουάριο του 2013, αγοράστηκαν από την Temu.

«Για προληπτικούς λόγους, εξετάσαμε τη φωτογραφία των μαγνητών που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό και τους συγκρίναμε με παρόμοια προϊόντα που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα μας», αναφέρει η πλατφόρμα διαδικτυακού εμπορίου σε μια δήλωση που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) στο Παρίσι.

«Οι μαγνήτες που πωλούνται αυτήν τη στιγμή είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς της Νέας Ζηλανδίας και ανάλογα προϊόντα που πωλούνται σε άλλες πλατφόρμες διαδικτυακού εμπορίου και στα καταστήματα», σύμφωνα με την Temu.

Η Temu, που ανήκει στον κινεζικό κολοσσό ηλεκτρονικού εμπορίου PDD Holdings, υπενθυμίζει πως αυτά τα προϊόντα, αν και επιτρέπονται προς πώληση, «μπορούν να ενέχουν έναν κίνδυνο σε περίπτωση κατάποσης».