Θύμα των περικοπών της Washington Post η πολεμική ανταποκρίτρια στην Ουκρανία

Το κύμα απολύσεων στην Washington Post παρέσυρε ακόμη και την πολεμική ανταποκρίτρια Λίζι Τζόνσον, τη στιγμή μάλιστα που βρίσκεται στην εμπόλεμη ζώνη της Ουκρανίας και καλύπτει -υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες- τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο μέτωπο.

«Μόλις με απέλυσε η Washington Post στη μέση μιας εμπόλεμης ζώνης. Δεν έχω λόγια. Είμαι συντετριμμένη», έγραψε στο X η Λίζι Τζόνσον, η οποία το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στην Ουκρανία, τρυπώνει στο αυτοκίνητο για να ζεσταθεί και έχει φως, ενώ αναγκάζεται να γράφει τα ρεπορτάζ της με μολύβι, καθώς το μελάνι από το στυλό παγώνει λόγω του ψύχους, τη στιγμή που η χώρα μαστίζεται από τον βαρύ χειμώνα και η Ρωσία στοχεύει τις ενεργειακές δομές της.



Εν μέσω πολεμικής ανταπόκρισης, η Washington Post πάντως, δεν δίστασε να απολύσει τη δημοσιογράφο, στο πλαίσιο των περικοπών που πραγματοποιεί.



I was just laid off by The Washington Post in the middle of a warzone. I have no words. I'm devastated. https://t.co/dVCLF39YV1 — lizzie johnson (@lizziejohnsonnn) February 4, 2026

«Τσουνάμι» απολύσεων

Η ιστορική εφημερίδα, ιδιοκτησίας του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος, σύμφωνα με πηγές και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές και οργανωτικές δυσκολίες τα τελευταία χρόνια.



Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, πολλοί ξένοι ανταποκριτές περιλαμβάνονται στο νέο κύμα περικοπών, ενώ ιδιαίτερα επηρεάζονται τα αθλητικά και τα τοπικά ειδησεογραφικά τμήματα.



Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι πληροφορίες για δραστική συρρίκνωση της διεθνούς κάλυψης της εφημερίδας. Όπως δήλωσε εργαζόμενος που πρόκειται να απολυθεί, «ολόκληρη η ομάδα» που κάλυπτε τη Μέση Ανατολή, καθώς και «οι περισσότεροι» ξένοι ανταποκριτές, χάνουν τις θέσεις εργασίας τους.



Σφοδρή αντίδραση του συνδικάτου - «Συνέπειες για την αξιοπιστία»



Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Post Guild, του συνδικάτου των εργαζομένων της εφημερίδας, το οποίο προειδοποίησε για τις συνέπειες των περικοπών. «Δεν μπορείς να διαλύσεις ένα γραφείο σύνταξης χωρίς συνέπειες για την αξιοπιστία, την επιρροή και το μέλλον του», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Το συνδικάτο υπενθύμισε ότι μόνο την τελευταία τριετία το προσωπικό της Washington Post έχει ήδη μειωθεί κατά περίπου 400 άτομα, τονίζοντας ότι «αντιτίθεται σθεναρά σε οποιεσδήποτε περαιτέρω μειώσεις».



Η Washington Post, εφημερίδα που έγραψε ιστορία με την αποκάλυψη του σκανδάλου Γουότεργκεϊτ και έχει τιμηθεί με δεκάδες βραβεία Πούλιτζερ, βρίσκεται αντιμέτωπη με βαθιά κρίση, σε μια περίοδο κατά την οποία ο αμερικανικός Τύπος δοκιμάζεται από τη συρρίκνωση των εσόδων και τη ραγδαία αλλαγή του μιντιακού τοπίου.