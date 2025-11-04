Απίστευτο περιστατικό στη Γερμανία: Αστυνομικός «συνέλαβε» κύκνο που βρισκόταν σε πολυσύχναστο δρόμο

Μια λίγο διαφορετική «σύλληψη» έκανε η γερμανική αστυνομία τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν κύκνο που κινδύνευε να χτυπηθεί από αυτοκίνητα σε πολυσύχναστο δρόμο.

Μια γενναία αστυνομικός αντιμετώπισε με επιτυχία τον οργισμένο κύκνο, πιάνοντάς τον από τα φτερά δίπλα σε μια γέφυρα και μετακινώντας τον. «Ένας κύκνος βρισκόταν στο Bernkastel-Kues και κινδύνευε να τον χτυπήσει αυτοκίνητο», ανέφερε η αστυνομία της Ρηνανίας-Παλατινάτου στο Instagram.

Η αστυνομικός Marion βγήκε έξω για να πιάσει τον κύκνο και να τον μεταφέρει σε ένα ασφαλέστερο σημείο, σύμφωνα με το γερμανικό Stern.

😁 German police win social media over with a funny video of “detaining” a rogue swan



Police in Rhineland-Palatinate explained that the swan got lost and ended up near a highway.



It could have been killed by a car, but officers quickly picked it up and released it in a safe… pic.twitter.com/OrxpVSMSq5 — NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2025

Δεν ήταν εύκολη υπόθεση! Ο κύκνος προσπαθούσε να ξεφύγει από την αστυνομικό. Έτσι η αστυνομικός αναγκάστηκε να τον κυνηγήσει για να τον πιάσει. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, η Marion κατάφερε να πιάσει τον κύκνο από τα φτερά, καθώς αυτός προσπαθούσε να ξεφύγει από την αγκαλιά της.

Το πουλί, αρκετά μεγάλο, κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος του σώματος της αστυνομικού, καθώς αυτή έτρεχε γρήγορα προς ένα ασφαλέστερο μέρος για να απελευθερώσει τον κύκνο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κύκνος μεταφέρθηκε από το δρόμο προς τις όχθες του ποταμού, όπου και αφέθηκε ελεύθερος.