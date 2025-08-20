Πανικός στο Μιλάνο: 28χρονος έβαλε φωτιά σε γκισέ του αεροδρομίου

Πανικό προκάλεσε ένα απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου, με πρωταγωνιστή έναν 28χρονο άνδρα.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας αυτός έβαλε φωτιά σε κάδο απορριμμάτων που βρίσκεται δίπλα σε τσεκ ιν επιβατών. Στο σημείο έσπευσαν οι αρχές του αεροδρομίου, εντοπίζοντας τον άνδρα που είχε ρίξει εύφλεκτο υγρό στον γκισέ του τσεκ-ιν.

Ωστόσο, οι υπεύθυνοι ασφάλειας του αεροδρομίου κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες αλλά αμέσως μετά, ο άνδρας άρχισε να καταστρέφει με σφυρί τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονταν στους γκισέδες.

Λόγω του συγκεκριμένου περιστατικού εκκενώθηκε άμεσα τμήμα του αεροδρομίου και σημειώθηκε καθυστέρηση στις προγραμματισμένες πτήσεις. Η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη.

Μετά το περιστατικό, ο χώρος καθαρίστηκε και αποκαταστάθηκε η ασφάλεια, με αποτέλεσμα η λειτουργία του αεροδρομίου να συνεχιστεί χωρίς σοβαρά προβλήματα για τις πτήσεις.