Ferragosto: Γιατί η 15η Αυγούστου είναι ξεχωριστή για τους Ιταλούς

Στις 15 Αυγούστου, η Ιταλία… αδειάζει. Από τις μεγαλουπόλεις έως τα μικρότερα χωριά, οι Ιταλοί αφήνουν πίσω τους την καθημερινότητα και βυθίζονται στην πιο καλοκαιρινή τους παράδοση: το Ferragosto. Μια γιορτή που συνδυάζει θρησκευτική κατάνυξη, αρχαίες ρωμαϊκές ρίζες και… πολύ φαγητό.



Η λέξη Ferragosto προέρχεται από το λατινικό Feriae Augusti – οι διακοπές του Αυγούστου – που θεσπίστηκαν το 18 π.Χ. από τον αυτοκράτορα Οκταβιανό Αύγουστο, για να τιμήσουν το τέλος των αγροτικών εργασιών και να προσφέρουν ξεκούραση στους πολίτες. Με την πάροδο των αιώνων, η γιορτή «παντρεύτηκε» με τη Θρησκευτική Εορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου, αποκτώντας διπλή σημασία: πνευματική και κοσμική.

Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή των Ιταλών

Σήμερα, το Ferragosto σύμφωνα με την corriere della sera, σημαίνει παρέες, ταξίδια και τραπέζια γεμάτα. Στις παραθαλάσσιες περιοχές, οι παραλίες γεμίζουν πολύχρωμες ομπρέλες και ψάθες από νωρίς το πρωί. Στην ενδοχώρα, οι Ιταλοί στρώνουν πικνίκ στα βουνά, ενώ οι πιο παραδοσιακοί παραμένουν στο χωριό για το οικογενειακό γεύμα. Δεν λείπουν οι θεαματικές εκδηλώσεις, από παρελάσεις και συναυλίες έως πυροτεχνήματα που φωτίζουν τον αυγουστιάτικο ουρανό.



Για τους Ιταλούς, το Ferragosto είναι κάτι παραπάνω από αργία: είναι η καρδιά του καλοκαιριού. Είναι η στιγμή που η χώρα σταματά για να απολαύσει τον ήλιο, τη θάλασσα, τους φίλους και την καλή κουζίνα. Μια ανάσα δροσιάς και χαράς, λίγο πριν το καλοκαίρι αρχίσει να παίρνει την κατηφόρα προς το φθινόπωρο.